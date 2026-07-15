Đoàn giám sát Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội làm việc với tỉnh Nghệ An

Các đồng chí: Nguyễn Văn Cường – Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH, Trưởng đoàn giám sát; Thái Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; Hoàng Văn Minh – Giám đốc BHXH tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi làm việc

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 547.205 người tham gia BHXH, đạt 28,58% lực lượng lao động trong độ tuổi

Xác định BHXH, BHYT là trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, thời gian qua Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người dân trên địa bàn.

Giám đốc BHXH tỉnh Hoàng Văn Minh báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến hết tháng 6/2026, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn đạt 7.543 tỷ đồng, bằng 54,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 783 tỷ đồng (11,5%) so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 9,5% so với tỷ lệ thu phân kỳ.

Toàn tỉnh hiện có 547.205 người tham gia BHXH, đạt 28,58% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,58 điểm phần trăm so với mục tiêu UBND tỉnh giao đến tháng 6/2026 và đạt 98% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. So với năm 2025, số người tham gia BHXH tăng 26.463 người, tương đương 5%.

Trong đó, BHXH bắt buộc có 363.911 người tham gia, đạt 97,4% kế hoạch, tăng 22.140 người; BHXH tự nguyện có 183.294 người tham gia, đạt 99,4% kế hoạch, tăng 4.323 người. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp có 333.907 người, tăng 17.954 người so với năm trước.

Đối với BHYT, toàn tỉnh có 3.286.592 người tham gia, đạt 98,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 120.589 người so với năm 2025. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,2% dân số, hoàn thành mục tiêu UBND tỉnh giao trong 6 tháng đầu năm.

Công tác thu và giảm nợ tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đến hết tháng 6/2026, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tính lãi là 378,117 tỷ đồng, chiếm 2,72% kế hoạch thu, thấp hơn 0,88 điểm phần trăm so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao và giảm 0,49 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh việc phát triển người tham gia, công tác giải quyết chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm, ngành BHXH đã chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho 286.472 lượt người; đặc biệt tổ chức chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp của tháng 2 và tháng 3 trước dịp Tết Nguyên đán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và BHXH Việt Nam, góp phần tạo điều kiện để người dân đón Tết thuận lợi.

Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung cho biết, thời gian tới ngành sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhận qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đạt 94,4%. Đồng thời, ngành BHXH đã giải quyết chế độ hưu trí cho 1.678 người, trợ cấp BHXH một lần cho 11.018 người, chế độ ốm đau, thai sản cho 68.850 lượt người và trợ cấp thất nghiệp cho 6.797 lượt người, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHTN đạt 6.958 tỷ đồng, tăng 3,37%.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại một số địa phương, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa chưa đồng đều; tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT chưa đạt mục tiêu 100%; việc rà soát, xác định đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT còn gặp nhiều khó khăn do dữ liệu dân cư ở cấp xã chưa đầy đủ và thường xuyên biến động…

Đồng chí Đào Việt Ánh – Phó Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu

Đánh giá cao những kết quả Nghệ An đạt được, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh ghi nhận những kết quả Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí Đào Việt Ánh đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT; nghiên cứu tăng mức hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp cơ sở và tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2026. Tăng cường công tác quản lý quỹ BHYT trong khám, chữa bệnh.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân

Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Quản lý BHXH Nguyễn Văn Cường – Trưởng đoàn giám sát phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Quản lý BHXH, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Nghệ An đã đạt được trong công tác quản lý, phát triển người tham gia và quản lý quỹ BHXH, BHYT, BHTN thời gian qua.

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, coi đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Theo đó, cần tập trung xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, hiện đại, bền vững, có độ bao phủ toàn dân, bảo đảm mọi người lao động đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT và BHTN.

Trưởng đoàn giám sát cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý đối tượng sang quản trị dữ liệu. Kết quả giám sát cho thấy Nghệ An vẫn còn nhiều dư địa để phát triển người tham gia BHXH, song việc mở rộng diện bao phủ sẽ khó đạt hiệu quả nếu vẫn chủ yếu dựa vào phương thức rà soát thủ công. Vì vậy, tỉnh cần tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác đồng bộ dữ liệu từ cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu lao động, dữ liệu hộ kinh doanh và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác nhằm xác định đầy đủ các nhóm lao động thuộc diện tham gia nhưng chưa tham gia, đặc biệt là các đối tượng mới theo quy định của Luật BHXH năm 2024, qua đó xây dựng các giải pháp phát triển người tham gia hiệu quả, bền vững.

Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng BHYT.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục duy trì và mở rộng các chính sách hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng còn khó khăn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và huy động các nguồn lực để phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; đồng thời tiếp tục quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Đoàn giám sát và khẳng định tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đề nghị các Sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT và BHTN, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả; đồng thời có giải pháp linh hoạt, sáng tạo để vận động học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng miền núi, người lao động tham gia BHXH tự nguyện và BHYT, góp phần mở rộng diện bao phủ các loại hình bảo hiểm.

Cùng với đó, cần tăng cường quản lý công tác thu, hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Đối với lĩnh vực khám, chữa bệnh BHYT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh tăng cường quản lý công tác khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm chất lượng dịch vụ, quyền lợi chính đáng của người tham gia, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn