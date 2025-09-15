Kia Morning 2025 từ 439 triệu về Việt Nam, 'đấu' Toyota Wigo và Hyundai i10

Trung tuần tháng 9/2025, Kia Việt Nam không chỉ ra mắt Sorento mới mà còn vén màn cả phiên bản nâng cấp của dòng xe cỡ nhỏ Morning. Như vậy, sau nhiều năm giữ nguyên thiết kế và trang bị, Kia Morning tại Việt Nam cuối cùng cũng đã được làm mới.