Kia Morning 2025 từ 439 triệu về Việt Nam, 'đấu' Toyota Wigo và Hyundai i10

Trung tuần tháng 9/2025, Kia Việt Nam không chỉ ra mắt Sorento mới mà còn vén màn cả phiên bản nâng cấp của dòng xe cỡ nhỏ Morning. Như vậy, sau nhiều năm giữ nguyên thiết kế và trang bị, Kia Morning tại Việt Nam cuối cùng cũng đã được làm mới.
Kia Morning 2025 tại Việt Nam có 2 phiên bản là AT và GT-Line. Tương tự những người anh em cùng thương hiệu như Seltos, Sonet, Carnival hay Sorento, Kia Morning 2025 cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế "bản đồ sao" mới, mang đến ngoại hình hiện đại, bắt mắt hơn.
Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên Kia Morning tại Việt Nam không thay đổi về kích thước tổng thể. Điểm nhấn của mẫu xe hạng A này nằm ở lưới tản nhiệt mở rộng, cụm đèn pha và đèn hậu LED với đồ họa "bản đồ sao" đặc trưng.
Xe được trang bị bộ mâm 15 inch với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu ấn tượng hơn. Bên cạnh đó, xe có thêm những chi tiết ngoại thất màu đen bóng ở cản trước/sau, lưới tản nhiệt và khe gió, giúp tăng vẻ thể thao.
Không chỉ ngoại thất mà nội thất của Kia Morning 2025 cũng được thổi làn gió mới. Tại đây, xe sở hữu màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 6 loa và điều hòa tự động duy nhất phân khúc.
Những tính năng tiện ích khác trên mẫu xe cỡ A thương hiệu Hàn này bao gồm; khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh và cổng sạc đa dạng tùy chọn cũng xuất hiện trong xe.
Chưa hết, không gian nội thất của mẫu xe hạng A này còn được bố trí thông minh với túi đựng đồ trên lưng hàng ghế lái bọc da và 2 tựa đầu có thể điều chỉnh 3 vị trí ở hàng ghế 2. Ngoài ra, hàng ghế sau còn có góc ngả lưng thư giãn thoải mái và gập linh hoạt 60:40 hay gập phẳng, giúp tăng dung tích cốp lên đến 1.010 lít.
Trang bị an toàn của Kia Morning 2025 vẫn khá cơ bản với 2 túi khí, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD và cảm biến áp suất lốp. Xe vẫn chưa có hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control như các đối thủ cùng phân khúc.
Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Morning mới là động cơ xăng 1.25L như cũ. Động cơ này cho công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120 Nm. Khác với đời cũ, Kia Morning 2025 không có tùy chọn hộp số sàn mà chỉ dùng hộp số tự động.
Mức giá xe Kia Morning 2025 tại Việt Nam có 2 phiên bản là AT và GT-Line lần lượt là 439 triệu và 469 triệu đồng. Như vậy, so với xe đời cũ, Morning mới đã tăng giá đáng kể, không còn mức khởi điểm dưới 400 triệu đồng.
Kia Morning mới được bán tại Việt Nam với 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất, bao gồm màu xanh đô thị mới. Khi mua xe, khách hàng sẽ được tặng voucher dịch vụ trị giá 3 triệu đồng, không quy đổi thành tiền mặt.
Tác giả: Nguyễn Anh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn