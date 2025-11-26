Khuất tầm nhìn, bé gái đi xe đạp lao vào ô tô tải, thoát chết trong gang tấc

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc nghẹt thở bé gái tránh tai nạn xe tải trong gang tấc. Video: MXH

Camera an ninh ghi lại cảnh một bé gái điều khiển xe đạp sang đường mà không hề quan sát. Đúng lúc xe chở gạch vừa đi qua, bé vẫn giữ nguyên tốc độ và phóng thẳng sang đường, không để ý phương tiện chạy ngược chiều.

Ngay thời điểm đó, một chiếc xe tải đang tiến tới, bé gái đâm thẳng vào bánh sau của xe và bị hất ngã xuống đường. Khoảnh khắc này khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải rùng mình. Rất may bé chỉ bị ngã và không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Tác giả: Trường Hân t/h

Nguồn tin: kienthuc.net.vn