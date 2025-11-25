Nhóm học sinh đi dàn hàng ngang, bị xe ngược chiều đâm văng

Your browser does not support the video tag.

Nhóm các em học sinh có hành vi dàn hàng ngang 3,4 xe đạp điện trên đường gây tai nạn giao thông.

Camera an ninh nhà dân trên địa bàn xã Mai Sơn tỉnh Sơn La ghi lại hôm 19/11 ghi lại cảnh nhóm học sinh trong giờ tan trường về, khi đi trên đường đã có hành vi dàn hàng ngang 3,4 xe đạp điện trên đường, vừa đi vừa nói chuyện, khi đi đến khúc cua khuất tầm nhìn, một xe máy đi nhanh theo chiều ngược lại đã không kịp xử lý nên đâm vào nhóm học sinh này và xe máy phía sau. Cú va chạm khiến 4 xe hư hỏng, 7 em học sinh bị thương.

Cú va chạm khiến cả hai xe văng ra đường, trượt và tiếp tục va chạm với các phương tiện khác xung quanh, tạo nên tình huống nguy hiểm và khiến người chứng kiến thót tim.

Việc đi dàn hàng ngang, đùa nghịch khi điều khiển phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, bên cạnh đó trong tình huống này, cần có lời nhắc nhở với chủ xe ô tô dừng đỗ cần tránh góc cua khuất và phương tiện xe máy đi ngược chiều khi tầm quan sát hạn chế cần giảm tốc độ, tránh những chướng ngại vật hoặc phương tiện vi phạm như trong clip.

Tác giả: Trường Hân t/h

Nguồn tin: kienthuc.net.vn