Vợ tử vong, chồng thoát chết sau tai nạn với container

Hiện trường vụ tai nạn khiến người vợ tử vong - Ảnh: M.X.H.

Trưa 3-11, cảnh sát giao thông cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe container khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày tại ngã tư đường ĐT747B giao với Võ Thị Sáu, phường Tân Khánh, TP.HCM (thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ).

Thời điểm trên, xe container lưu thông trên đường ĐT747B theo hướng từ ngã tư Miếu Ông Cù đi vòng xoay Kim Hằng. Khi đến ngã tư trên thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Huỳnh Văn T. (55 tuổi) điều khiển chở vợ là bà Lê Thị H. (52 tuổi, cùng quê An Giang).

Cú va chạm khiến cả hai ngã xuống đường, người vợ bị bánh xe container cán tử vong tại chỗ, người chồng may mắn thoát nạn.

Nhận tin báo, Cảnh sát giao thông TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng đồng thời trích xuất hình ảnh camera quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Tác giả: Tuấn Duy

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ