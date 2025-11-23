Những hình ảnh xúc động trong cơn lũ lịch sử

Tác giả: An Khánh
Nguồn tin: znews.vn
Giữa dòng nước đục ngầu nhấn chìm nhiều khu vực ở miền Trung - Tây Nguyên, các lực lượng chức năng và đội cứu hộ không ngại hiểm nguy, lao vào lũ dữ cứu người bị mắc kẹt.
Chân dung người đàn ông dùng drone tải trọng 100kg kéo nạn nhân từ dòng nước xiết vào bờ
Khoảnh khắc người đàn ông liều mình chèo sup cứu người giữa lũ
Nghẹt thở cảnh đập vỡ tường cứu bé gái bị sạt lở vùi lấp ở Đà Lạt
Xe chết máy giữa biển nước, cha già vẫy ôtô xin cho con trai đi nhờ