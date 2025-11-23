Thời gian:
Những hình ảnh xúc động trong cơn lũ lịch sử

Giữa dòng nước đục ngầu nhấn chìm nhiều khu vực ở miền Trung - Tây Nguyên, các lực lượng chức năng và đội cứu hộ không ngại hiểm nguy, lao vào lũ dữ cứu người bị mắc kẹt.

Tác giả: An Khánh

Nguồn tin: znews.vn

