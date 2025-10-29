Người đàn ông thoát chết trong gang tấc khi ôm cột điện giữa dòng lũ dữ

Người đàn ông trong clip cố bám chặt vào cột điện giữa dòng nước sông Vu Gia đang dâng cao, chảy xiết. Trên cầu, người dân liên tục hô hoán, kêu gọi hỗ trợ và động viên ông cố gắng bám trụ. Chỉ ít phút sau, hai người dân đã bơi ghe ra ứng cứu, đưa nạn nhân lên ghe an toàn trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người.

Hai người dân đã bơi ghe ra ứng cứu, đưa nạn nhân lên ghe an toàn

Chính quyền xã Hà Nha xác nhận, người bị nạn là ông L.H, trú thôn Ngọc Kinh Đông. Khoảng 18h30 cùng ngày, ông H. bơi ghe ra thăm bò ngoài trại thì bất ngờ ghe bị lật do nước lũ chảy mạnh. Một người dân đi ngang qua phát hiện, hô hoán kêu cứu. Lực lượng quân sự xã cũng nhanh chóng có mặt, song ông H. đã được người dân cứu kịp thời và đưa vào bờ an toàn.

Hiện sức khỏe ông H. đã ổn định. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không ra khu vực ven sông trong thời điểm lũ lớn để đảm bảo an toàn.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, mực nước thượng lưu sông Vu Gia - Thu Bồn đang dâng cao trở lại. Ghi nhận tối 28/10, tại Hội Khách đạt mức 18,62m, cao hơn báo động 3 hơn 2m; tại Ái Nghĩa, mực nước là 10,03m, vượt báo động 3 hơn 1m, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt ở vùng hạ lưu trong những giờ tới.

Tác giả: Long Phi

Nguồn tin: Báo VOV