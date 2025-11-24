Cô dâu trộm đồ trang sức rồi bỏ trốn cùng người tình

Your browser does not support the video tag.

Trong một tình tiết bất ngờ, một cô dâu ở quận Barabanki, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã bỏ trốn cùng người tình với trang sức quý giá sau khi hoàn tất mọi nghi lễ cưới, ngoại trừ nghi lễ vidai. Vụ việc xảy ra vào sáng 19/11 khi gia đình nhà trai phải chờ cô dâu đến lễ vidai, nhưng hóa ra cô đã bỏ trốn lúc nửa đêm. Chú rể và gia đình đã đệ đơn kiện cô dâu vì cáo buộc trộm cắp và lừa đảo.

Cụ thể, một người đàn ông ở làng Ghughantar đã kết hôn với một người phụ nữ ở Banki, Kotwali Nagar. Ngày 18/11, chú rể đã đến và các nghi lễ cưới lần lượt được hoàn tất. Clip ghi lại cảnh cặp đôi mới cưới vừa nhảy múa vừa ăn mừng đám cưới.

Cô dâu bị cáo buộc trộm đồ trang sức rồi bỏ trốn. Ảnh: X @SachinGuptaUP

Tuy nhiên, buổi lễ không kéo dài được lâu vì sáng hôm sau, khi nhà trai bắt đầu chuẩn bị cho lễ vidai, gia đình nhà gái bắt đầu trì hoãn và viện cớ. Chú rể báo cáo rằng cô dâu đã bỏ trốn khỏi hiện trường và gia đình nhà gái đang che giấu sự việc.

Sau một hồi chờ đợi, gia đình cô dâu mới tiết lộ cô đã bỏ trốn, khiến mọi người bàng hoàng. Họ cũng cho biết cô dâu đã lấy trộm toàn bộ trang sức và những vật dụng quý giá được tặng trong lễ cưới.

Gia đình chú rể được cho là đã đệ đơn khiếu nại cô dâu. Điều đáng kinh ngạc là đồn cảnh sát phụ trách Banki Mithlesh Chauhan cho biết cô gái cũng đã mất tích cùng một chàng trai trẻ trước đó. Cảnh sát đang hành động dựa trên đơn khiếu nại và đã mở cuộc điều tra dựa trên vị trí điện thoại di động và đoạn phim giám sát.

