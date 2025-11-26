Khám phá tác dụng chữa bệnh của lá quế và cây quế

Những lợi ích nổi bật của quế

Tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân: Tinh dầu cinnamaldehyde trong quế giúp đào thải calo dư thừa, giảm mỡ và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Quế còn tạo cảm giác no lâu, từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Vì vậy, quế thường được đưa vào thực đơn hỗ trợ giảm cân.

Ngăn ngừa cảm lạnh, cảm cúm: Quế chứa nhiều khoáng chất như mangan, sắt và canxi, giúp tăng cường hệ miễn dịch và làm sạch đường hô hấp. Nhờ đó, quế có khả năng hỗ trợ phòng ngừa cảm lạnh và cảm cúm.

Cải thiện hệ tiêu hóa, giảm đầy hơi: Với tính cay, ấm, quế có tác dụng giảm khó tiêu, đầy bụng. Các chất chống oxy hóa trong quế giúp tăng cường vận chuyển thức ăn trong đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Bên cạnh mùi thơm dễ chịu, quế mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi được sử dụng đúng cách

Kiểm soát đường huyết: Quế giúp tăng độ nhạy insulin và giảm đường trong máu thông qua việc kích thích enzyme giải độc. Điều này có lợi cho người bị đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường. Chiết xuất quế còn hỗ trợ giảm nguy cơ đái tháo đường type 2 do béo phì.

Làm đẹp da, giảm mụn trứng cá: Mặt nạ từ quế có khả năng ngăn ngừa mụn, làm sáng da và giảm mẩn đỏ. Quế cũng có tác dụng kháng khuẩn, giúp hạn chế vi khuẩn gây mụn và kích thích sản sinh collagen.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Cinnamaldehyde và axit cinnamic trong quế hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Kết hợp quế và mật ong có thể giúp kiểm soát cholesterol, từ đó giảm nguy cơ bệnh tim.

Bảo vệ đại tràng: Tinh dầu quế giúp ngăn chặn tác động của các gốc tự do, giảm nguy cơ ung thư ruột kết và hỗ trợ cải thiện sức khỏe đại tràng.

Hỗ trợ điều trị viêm khớp: Các hoạt chất trong quế như aldehyd cinnamic, axit cinnamic, coumarin và Cinnamomum cassia có đặc tính chống viêm, giúp giảm đau, giảm sưng và hỗ trợ điều trị viêm thấp khớp.

Khử mùi hôi chân, trị nấm da: Tinh dầu quế có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm, thường được sử dụng để điều trị nấm da chân, giúp làm sạch và ngăn ngừa nhiễm trùng.

Tăng cường lưu thông máu: Quế giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ tái tạo mô và cung cấp đủ oxy cho tế bào. Tác dụng này cũng có lợi cho hệ tim mạch và quá trình trao đổi chất.

Tốt cho xương khớp: Các hoạt chất trong quế có khả năng hỗ trợ phát triển và bảo vệ xương, cung cấp canxi cần thiết cho cơ thể, giúp phòng ngừa loãng xương và cải thiện tình trạng khô sụn khớp.

Lưu ý khi sử dụng lá quế

Không tự ý dùng quế để chữa bệnh khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ.

Không kết hợp quế với các thảo dược khác nếu không có hướng dẫn từ người có chuyên môn.

Theo dõi phản ứng của cơ thể khi sử dụng tinh dầu hoặc các sản phẩm từ quế. Nếu có dấu hiệu bất thường, cần đi khám ngay.

Lá quế là nguyên liệu chính để sản xuất dầu quế. Bên cạnh mùi thơm dễ chịu, loại thảo dược này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi được sử dụng đúng cách.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn