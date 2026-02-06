Khu dân cư Đông Dương - Hà Tĩnh nhiều hạng mục dang dở, bỏ hoang suốt nhiều năm

Dự án hạ tầng khu dân cư đô thị Đông Dương tại thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2018, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 60 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Đông Dương (Công ty Đông Dương).

Theo quy hoạch phê duyệt, dự án được xây dựng với quy mô diện tích hơn 6ha tại khu đất "vàng" ở xã Cương Gián, lưng dựa núi Hồng Lĩnh, mặt hướng ra biển.

Theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, dự án có tổng diện tích sử dụng đất hơn 63.000 m². Trong đó, đất ở chia lô chiếm gần 31.600 m²; đất trung tâm thương mại và khách sạn hơn 3.340 m²; đất công viên cây xanh khoảng 6.000 m²; đất giao thông hơn 21.700 m² cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác. Tiến độ thực hiện dự án được xác định từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2019.

Dự án từng được kỳ vọng sẽ đáp ứng xây dựng hạ tầng khu dân cư Nông thôn mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, giải quyết nhu cầu về đất ở của người dân.

Dự án bao gồm việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho 174 lô đất nền; khu trung tâm thương mại 2 tầng; khách sạn cao từ 7 đến 15 tầng theo tiêu chuẩn 3 sao với quy mô khoảng 50 phòng; cùng các công trình phụ trợ như công viên cây xanh, hệ thống xử lý nước thải, cấp điện, giao thông nội khu.

Tòa nhà khu trung tâm thương mại này mới chỉ hoàn thành phần thô. Trải qua thời gian, công trình đã có dấu hiệu xuống cấp.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đến nay vẫn chưa được hoàn thiện. Khu trung tâm thương mại mới chỉ xây dựng phần thô tầng 1 và dừng lại ở việc đổ trụ tầng 2, sau đó rơi vào tình trạng “án binh bất động”. Trong khi đó, hạng mục khách sạn – được xem là điểm nhấn của dự án – vẫn chưa triển khai thi công, chưa tiến hành đổ móng và mới chỉ tồn tại trên hồ sơ thiết kế.

Các hạng mục khác như: khuôn viên cây xanh, cổng chào,… đang dang dở. Cỏ mọc um tùm trong khuôn viên dự án, thép phơi nắng phơi mưa tại công trường…

Sau thời gian dài bỏ hoang, một số công trình đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp. Khuôn viên dự án cỏ mọc um tùm, nhiều vật liệu xây dựng như sắt thép phơi mưa nắng tại công trường. Các hạng mục cảnh quan như công viên cây xanh, cổng chào vẫn trong tình trạng dang dở, khiến tổng thể khu đô thị thiếu sự đồng bộ.

Khách sạn cao từ 7 đến 15 tầng theo tiêu chuẩn 3 sao với quy mô khoảng 50 phòng đến nay vẫn nằm trên giấy.

Đáng chú ý, toàn bộ 167 lô đất tại dự án đã được phân lô, bán nền với mức giá dao động từ khoảng 800 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng mỗi lô. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có một số hộ dân tiến hành xây dựng nhà ở. Các hạng mục dịch vụ – thương mại và hạ tầng kết nối bên ngoài khu đô thị, trong đó có hai tuyến đường đấu nối ra Tỉnh lộ 547 và tuyến đường từ đường 22/12 dẫn vào dự án, vẫn chưa được hoàn thiện.

Việc phân lô bán nền cơ bản đã hoàn thành, nhưng chỉ có một số hộ dân vào xây dựng nhà ở trong hạ tầng khu đô thị.

Lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm cho biết, trước thực trạng dự án chậm tiến độ và thiếu đồng bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã đề xuất UBND tỉnh xem xét việc gia hạn thời gian thực hiện dự án. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra tổng thể, đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan theo đúng quy định.

Con đường đấu nối từ đường 22/12 dẫn vào khu đô thị vẫn chưa được hoàn thiện.

Việc điều chỉnh tiến độ được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục triển khai, hoàn thiện các hạng mục còn lại, qua đó đưa khu đô thị vào vận hành theo đúng mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên, từ góc độ thị trường, tiến độ kéo dài và hiệu quả đầu tư chưa như kỳ vọng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực triển khai, cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư đối với các cam kết đã được phê duyệt.

Tác giả: L.Minh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn