Nghệ An: Điểm trường tiểu học bị bỏ hoang, xuống cấp

Điểm trường Hưng Công, trường Tiểu học Tây Hiếu nằm trên địa bàn xóm Phú Cường, phường Tây Hiếu chỉ cách QL48E tầm 1km. Điểm trường nằm cạnh nhà văn hóa xóm Hưng Công cũ nay là xóm Phú Cường, xung quanh là vườn mía và các lô cao su. Hiện tại điểm trường đang bị bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm khuôn viên.

Điểm trường Hưng Công, trường Tiểu học Tây Hiếu nằm trên địa bàn xóm Phú Cường, phường Tây Hiếu bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm

Người dân xóm Phú Cường phản ánh, các phòng học bị phá cửa, đập vỡ cửa kính, gây hư hại tài sản. Ngoài ra còn thường xuyên xuất hiện các đối tượng tụ tập vào các phòng học vào ban đêm nghi sử dụng các chất kích thích khiến người dân rất lo lắng.

Sáng 3/12, PV có mặt tại điểm trường ghi nhận thực tế: Khuôn viên sân trường cỏ dại mọc um tùm, các phòng học còn khá mới, gạch nền không bị bong tróc nhiều.

Cửa kính bị đập phá, trong phòng học chứa tre, nứa, rất nhiều vỏ bao thuốc lá và các chai nước đã sử dụng

Nhiều phòng học thành nơi để cây tre, nứa, các cửa kính bị đập phá hư hỏng; trong phòng vẫn còn bóng đèn và quạt trần. Ở phòng học khác bốc lên mùi hôi khó chịu, có rất nhiều vỏ bao thuốc, tàn thuốc và các chai nước đã sử dụng.

Các phòng học vẫn còn có quạt trần, bóng đèn

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Hảo, Phó chủ tịch UBND phường Tây Hiếu cho biết, điểm trường bị bỏ hoang đã vài năm từ khi sáp nhập các điểm trường khác, điểm trường đó hiện thuộc về phường quản lý cơ sở vật chất.

Trong tương lai, khu vực điểm trường khả năng sẽ quy hoạch lại thành khu dân cư mới. Về nghi vấn có các đối tượng dùng phòng học sử dụng chất kích thích, phường sẽ thông tin với Công an phường lên phương án tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự để người dân yên tâm.

Tác giả: Hà Thủy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn