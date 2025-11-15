Đội châu Âu thứ 4 có vé World Cup lộ diện

Sau Anh, Pháp và Croatia, Hà Lan 99% trở thành đại diện tiếp theo của lục địa già sẽ góp mặt ở giải đấu diễn ra tại Bắc, Trung Mỹ vào hè năm sau.

"Cơn lốc màu da cam" có 17 điểm sau 7 lượt đấu, hơn Ba Lan 3 điểm cùng hiệu số vượt trội (19 so với 6). Ở lượt cuối, Hà Lan chỉ phải gặp đội bét bảng Lithuania trên sân nhà. Khả năng Memphis Depay cùng đồng đội thua rất đậm để Ba Lan chiếm ngôi đầu nhờ hiệu số gần như không thể xảy ra.

Ba Lan sẽ phải tìm vé World Cup qua vòng play-off.

Ba Lan bước vào trận đấu với tâm lý phải thắng và suýt chút nữa có bàn mở tỷ số chỉ sau chưa đầy một phút thi đấu. Matty Cash tung đường căng ngang khó chịu khiến bóng dội xà, tạo cơ hội ngon ăn cho Nicola Zalewski, nhưng cầu thủ này lại đưa bóng lên trời trong sự thất vọng của khán đài sân Narodowy.

Hà Lan chơi thận trọng sau tình huống thót tim đầu trận, kiểm soát bóng nhiều nhưng không tạo được áp lực rõ ràng. Chính sự chậm rãi này khiến họ phải trả giá ở phút cuối hiệp một khi Robert Lewandowski khéo léo thoát kèm người, kiến tạo cho Jakub Kaminski bứt tốc ghi bàn mở tỷ số.

Dù vậy, "Oranje" chỉ cần vài phút sau giờ nghỉ để tái lập thế cân bằng. Pha cứu thua của Kamil Grabara sau cú đánh đầu của Donyell Malen vô tình đưa bóng đến đúng vị trí Depay, và cựu sao Barcelona không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 8 ở vòng loại.

Ba Lan vùng lên mạnh mẽ, nhưng lần lượt Lewandowski rồi Michał Skoras đều không thể đánh bại Bart Verbruggen. Trong khi đó, Hà Lan chơi chậm rãi, chắc chắn và bảo toàn tỷ số cho đến hết trận.

Cục diện bảng đấu.

