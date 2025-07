Không chỉ tốt cho sức khỏe, dâu tây còn có công dụng làm đẹp da, đẹp dáng vô cùng hiệu quả

Dâu tây không chỉ thơm ngon mà chúng còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Đặc biệt dâu tây rất tốt cho sức khỏe làn da nên những ai yêu thích dâu tây chắc chắn sẽ quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến loại trái cây này.

Theo các chuyên gia, trong dâu tây có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, việc bổ sung dâu tây đúng cách chắc chắn sẽ giúp bảo vệ cơ thể lẫn làn da của chúng ta luôn khỏe mạnh. Chưa kể, do dâu tây chứa hàm lượng calo thấp nên đây cũng là nguồn thực phẩm nên được ưu tiên đối với những người đang xây dựng kế hoạch giảm cân.

Dâu tây giúp làm đẹp da

Dưỡng da sáng mịn: Trong dâu tây chứa alpha hydroxy, một acid có tác dụng loại bỏ tế bào chết, giúp tế bào mới phát triển nhanh và trẻ hóa làn da. Do đó dâu tây được xem là một 'mỹ phẩm' tự nhiên an toàn giúp dưỡng da sáng mịn, làm chậm quá trình lão hóa da.

Loại bỏ dầu nhờn và ngăn ngừa mụn trứng cá: Người sở hữu type da nhiều dầu, lỗ chân lông to là nguyên nhân gây ra mụn trứng cá, mụn đầu đen… Do đó cần có chế độ chăm sóc da khoa học, loại bỏ bớt dầu trên da, phòng tránh mụn. Trong dâu tây có thành phần acid salysilic cùng vitamin C có tác dụng thanh lọc độc tố, loại bỏ bã nhờn, giúp làn da láng mịn.

Chống lão hóa: Hàm lượng cao vitamin C cùng các chất chống oxy hóa flavonoid, anthocyanine trong dâu tây giúp tăng cường sự tổng hợp collagen, nâng cao độ đàn hồi cho da, giữ gìn làn da tươi trẻ.

Dâu tây hỗ trợ giảm cân: Dâu tây có lượng calo thấp, không chứa chất béo, cholesterol chứa ít natri và đường, nhưng lại chứa nhiều vitamin, nhất là vitamin C giúp cơ thể tăng khả năng đốt cháy calo tốt hơn.

Trong 100g dâu tây tươi có chứa 29mg canxi, 60mg vitamin C. Các chất này cân bằng sẽ hỗ trợ sự ổn định của nồng độ pH trong máu, thúc đẩy sự hình thành tế bào... Ngoài ra, dâu tây rất giàu chất xơ hòa tan, sẽ giúp người đang có chế độ ăn giảm cân cảm thấy no lâu, ít cảm giác thèm ăn hơn. Hơn nữa, trong dâu tây còn chứa các chất cellulose và teminem. Đây là hai chất có tác dụng thúc đẩy quá trình, làm sạch đường tiêu hóa, ngăn chặn mỡ thừa tích tụ và ngăn chặn quá trình tăng cân thừa mỡ, nên đây là một loại thực phẩm rất tốt cho một chế độ ăn giảm cân.

Các loại mặt nạ tự làm từ dâu tây

Mặt nạ dâu tây và kem tươi: Để chuẩn bị, bạn cần lấy một cái bát, thêm dâu tây xay nhuyễn, kem tươi (nếu bạn da khô) hoặc sữa chua (nếu bạn da dầu) và một thìa mật ong vào đó. Trộn đều chúng và đắp lên mặt. Chờ khoảng 10 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Mặt nạ này có thể có hiệu quả trong việc điều trị mụn trứng cá.

Mặt nạ dâu tây và chanh: Theo giới chuyên gia, nếu bạn có vết rám nắng và vết nám trên da, bạn nhất định phải sử dụng mặt nạ này. Để chuẩn bị, bạn cần trộn dâu tây và một thìa nước cốt chanh vào bát. Trộn đều chúng và thoa khắp mặt. Chờ khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Mặt nạ dâu tây và mật ong: Mật ong là một chất chống oxy hóa mạnh, nó có thể giúp loại bỏ các tạp chất trên da và điều trị mụn trứng cá. Để chuẩn bị mặt nạ này, trước tiên bạn cần nghiền một vài quả dâu tây và tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau khi chuẩn bị, thêm một thìa mật ong vào đó và trộn đều. Đắp lên mặt rồ để trong 15 phút. Rửa bằng nước ấm.

