Khởi tố tài xế cầm hồ sơ vi phạm giao thông rồi 'cố thủ' trong xe Mercedes

Trụ sở Cụm 10, Trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 11-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Hoàng Xuân Khoát (62 tuổi, ở xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo công an, khoảng 8h ngày 2-3, ông Khoát đến Cụm 10, Trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ) để giải quyết vi phạm hành chính về lỗi lái xe vượt quá tốc độ.

Trong quá trình làm việc, khi được cho xem hồ sơ, ông Khoát đã tự ý cầm hồ sơ vi phạm ra xe ô tô Mercedes GLA 50 rồi khóa cửa xe và không hợp tác với lực lượng chức năng.

Mặc dù đã được cán bộ, chỉ huy đơn vị yêu cầu trả lại hồ sơ nhưng ông Khoát không thực hiện.

Không những vậy, ông Khoát còn đỗ xe ô tô chắn ngang cổng đơn vị, gây cản trở hoạt động bình thường của lực lượng chức năng từ khoảng 13h30 cho đến 17h15 cùng ngày.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can với ông Khoát.

Tác giả: P. Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn