Bảo Tín Minh Châu thông báo khẩn về việc ông Vũ Minh Châu và con trai bị khởi tố

Chiều 6/4, tại Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quý 1-2026, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội thông tin về vụ án liên quan Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại công ty này.

Ông Vũ Minh Châu và con trai Vũ Minh Tú, cùng 2 kế toán bị khởi tố.

Ngay trong chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông cáo báo chí liên quan đến loạt lãnh đạo.

Công ty này cho biết thấu hiểu sâu sắc những băn khoăn, lo lắng của khách hàng và gửi lời xin lỗi.

Doanh nghiệp này cho hay vụ việc đang được các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật. Công ty đã và đang phối hợp nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Bảo Tín Minh Châu, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra bình thường và thông suốt.

"Những năm gần đây, chúng tôi đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp. Từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty", Bảo Tín Minh Châu cho biết và khẳng định mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Công ty này vẫn khẳng định toàn bộ các sản phẩm vàng bạc đá quý Công ty cung cấp ra thị trường luôn đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

"Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, chúng tôi cam kết sẽ khắc phục triệt để những tồn tại trước đây, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ và tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa những quy định của pháp luật với mục tiêu cao nhất là ổn định hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội và đảm bảo việc làm cho người lao động", công ty này cho biết.

Bảo Tín Minh Châu cho biết mọi thông tin cập nhật sẽ được công bố trên các kênh truyền thông chính thức, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khách hàng, đối tác và các bên liên quan về những lo lắng phát sinh trong thời gian qua.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, ông Châu cùng con trai là Vũ Minh Tú - Trưởng ban trợ lý độc lập - và hai nữ nhân viên kế toán bị khởi tố ngày 2/4 về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội bước đầu xác định: Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban Trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế, gồm: phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý, theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu chỉ đạo Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa. Dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020 - 2023 trên phần mềm Hivi, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 - 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 9.700 tỷ đồng so với báo cáo thuế; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Tác giả: Quỳnh Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn