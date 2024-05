Khởi tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng của khách

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La (PC02) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tống đạt các Quyết định và bắt tạm giam đối với Đặng Tùng Lâm (SN 1989, HKTT tại Tổ 10, phường Quyết Thắng, Tp.Sơn La) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các Quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn đúng pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tống đạt các Quyết định và bắt tạm giam đối với Đặng Tùng Lâm.

Căn cứ kết quả điều tra xác định vào tháng 4/2023 lợi dụng là nhân viên ngân hàng chi nhánh Tp.Sơn La, đối tượng Lâm đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn cho khách hàng để chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng của anh T.N. rồi sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Tiếp đó vào tháng 9/2023 Đặng Tùng Lâm chuyển đến làm việc tại một ngân hàng khác – Trung tâm thế chấp vùng I tại thành phố Hà Nội.

Mở rộng điều tra vào đầu tháng 5/2024, Đặng Tùng Lâm còn có hành vi chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của khách hàng là chị H.T. khi chị T. đến giao dịch nộp tiền lãi và giao ứng dụng tài khoản để đáo hạn khoản vay.

Bằng thủ đoạn xâm nhập vào ứng dụng tài khoản ngân hàng đã được chị H.T. cung cấp, Lâm đã thực hiện chuyển tiền về tài khoản của bản thân rồi chiếm đoạt hết số tiền đó để sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thụ lý điều tra, mở rộng; đồng thời thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của bị can. Nếu ai là bị hại của Đặng Tùng Lâm thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.

