Hợp sức buôn bán ma túy, cặp tình nhân cưa nhau 33 năm tù

Ngày 12/8, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trương Hồ Bảo Quyên (SN 1995) và Nguyễn Văn Buôn (SN 1993, cùng trú TP Huế) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Quyên và Buôn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng và lời thú nhận của các bị cáo tại phiên tòa, khuya 4/1, tại nhà của Buôn ở kiệt 58 Hàn Mặc Tử (phường Vỹ Dạ), Công an TP Huế bắt quả tang Quyên và Buôn đang tàng trữ nhiều túi nilon, bên trong chứa viên nén màu đỏ, xanh và tinh thể màu trắng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quyên tại số 12/4 Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Xuân), cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ số lượng lớn viên nén và tinh thể trắng cất giấu dưới bàn máy tính. Kết quả giám định xác định toàn bộ tang vật thu giữ là ma túy loại Methamphetamine. Ma túy được Quyên mua từ nhiều nguồn với trị giá hàng chục triệu đồng/lần. Sau khi mua ma túy, Quyên và Buôn chia nhỏ để bán lẻ kiếm lời.

Được biết, Quyên và Buôn chung sống như vợ chồng tại nhà Buôn và cùng tham gia mua bán ma túy. Ngoài việc bán ma túy tại nhà, Quyên thường đưa ma túy sang cất giấu tại nhà Buôn để thuận tiện trong việc giao dịch. Số tiền bán ma túy được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo khách. Tổng khối lượng ma túy Quyên phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 0,5 kg Methamphetamine và Buôn phải chịu trách nhiệm hình sự với hơn 0,2 kg cùng loại.

Tại phiên toà, 2 bị cáo thành thật khai báo, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trương Hồ Bảo Quyên 17 năm tù và Nguyễn Văn Buôn 16 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tác giả: Hải Lan

Nguồn tin: cand.com.vn