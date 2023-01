Khởi tố một nữ Bí thư Đảng ủy xã ở Nghệ An

Ngày 6/1, lãnh đạo Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Yến, Bí thư Đảng ủy xã Thái Sơn, huyện Đô Lương.

Trước đó, người dân xã Thái Sơn đã làm đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Yến có dấu hiệu thiếu minh bạch, để ngoài sổ sách, có nhiều điểm bất thường trong chi trả phụ cấp tại thời điểm làm Chủ tịch UBND xã này.

Trụ sở UBND xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An

Cụ thể, từ cuối năm 2012, bà Nguyễn Thị Huệ, cán bộ xã Thái Sơn, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Thái Sơn (vị trí kiêm nhiệm). Với vị trí này, bà Huệ sẽ được hưởng phụ cấp theo quy định của Nhà nước và đến hết năm 2019 bà Huệ mới thôi kiêm nhiệm.

Tuy nhiên, trong các bảng danh sách kê khai nhận tiền lương, phụ cấp hằng tháng thì người được "hưởng" số tiền phụ cấp đối với việc kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội CTĐ lại là bà Nguyễn Thị Yến (thời điểm đó là Chủ tịch UBND xã), theo quy định chỉ giữ chức danh Chủ tịch danh dự Hội CTĐ.

Thời điểm đó, xác minh từ các công chức kế toán đều khẳng định tất cả các chế độ chức danh Chủ tịch Hội CTĐ xã Thái Sơn đều do bà Yến ký nhận.

Cụ thể, bà Yến đã ký nhận tiền từ tháng 7/2012 đến tháng 12/2019. Tổng số tháng nhận "nhầm" chế độ của cấp dưới là 89 tháng với số tiền gần 97 triệu đồng.

Sau khi báo chí phản ánh, Huyện ủy Đô Lương đã thành lập đoàn thẩm tra những nội dung tố cáo đối với Bí thư Đảng ủy xã Thái Sơn.

Tháng 4/2021 UBKT Huyện ủy Đô Lương đã có Kết luận số 178 thi hành kỷ luật bằng hình thức "cảnh cáo" đối với bà Nguyễn Thị Yến.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo huyện Đô Lương cho biết, hiện cấp ủy đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Yến. Huyện ủy Đô Lương cũng đã phân công Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã phụ trách các hoạt động của Đảng bộ xã Thái Sơn.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong