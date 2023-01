Nghệ An: Không lo tăng giá, thiếu hụt hàng dịp Tết Quý Mão

Tại Nghệ An, các đơn vị phân phối như Công ty Cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh, Công ty TNHH Nông sản Thực phẩm Nghệ An, Công ty TNHH TM Nam Long, hệ thống các siêu thị: Big C, MM Mega Market, Winmart,... các cửa hàng tiện ích như Vinmart+, Bibigreen,.. và trung tâm thương mại, các nhà phân phối hàng hóa và các chợ trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết và cam kết nguồn cung luôn dồi dào, giá bán các mặt hàng thiết yếu vẫn sẽ ổn định vào dịp Tết, nhất là đối với một số mặt hàng có nhu cầu tăng cao như: Thực phẩm tươi sống (thịt bò, thịt gà, rau, củ quả..), công nghệ phẩm (bánh, kẹo, bia rượu, nước giải khát...) với tổng lượng hàng hóa dự trữ đạt trên 1.000 tỷ đồng.