Khởi tố đối tượng "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự"

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Hiền (SN 1983, trú quận Ba Đình, Hà Nội) về “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” với lãi suất hơn 180%/năm.