Chủ tiệm cầm đồ điều hành đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 730%/năm

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Thuận An triệt xoá, tạm giữ nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993, quê huyện Ba Vì, Hà Nội, tạm trú tại KDC Việt Sing, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cầm đầu, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, Mạnh hoạt động cho vay lãi nặng “núp bóng” cơ sở kinh doanh cầm đồ, dưới hình thức công nghệ, kết hợp truyền thống bằng cách lập ra trang web: vaytienmatbinhduong247.com, tạo tài khoản facebook: F88hotro247 và Cầm đồ Kim Phát để đăng tải các nội dung cho vay, hỗ trợ tài chính, người vay là người dân sinh sống trên địa bàn các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, thị xã Bến Cát… và các địa phương giáp ranh như tỉnh Đồng Nai, TP.HCM.

Nguyễn Văn Mạnh cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 730%/năm

Kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Từ tháng 6/2022 đến nay, Mạnh đã cho 1 bị hại vay tiền tổng cộng 29 lần (hình thức vay đứng là 7 lần và vay góp là 22 lần). Lãi suất hình thức vay đứng là từ 730%/năm. Lãi suất vay hình thức góp là 365%/năm. Tổng số tiền gốc đã vay là gần 1,7 tỷ đồng, tổng tiền lãi thu lợi bất chính là hơn 507 triệu đồng.

Để điều hành hoạt động cho vay, Mạnh thuê khoảng 6 đến 8 đối tượng từ 23 đến 30 tuổi và nuôi ăn ở, trả lương 8.000.000 đồng/tháng/người để phát tờ rơi quảng cáo vay tiền, tìm người có nhu cầu vay, tiếp xúc cho vay và thu tiền lãi, tiền góp đưa về cho Mạnh.

Hiện, cơ quan điều tra đã xác định được 49 người vay tiền của nhóm đối tượng Mạnh với tổng số tiền vay khoảng 24 tỷ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Bảo Bình

Nguồn tin: nguoiduatin.vn