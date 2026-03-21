Khởi tố Chủ tịch Công ty Đảo Vàng lừa đảo hơn 41 tỷ đồng tại dự án ở Phú Quốc

Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Tiền là người sáng lập, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty Đảo Vàng. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản, có trụ sở tại phường Tân Hưng (TP Hồ Chí Minh). Đến tháng 4/2018, công ty tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng và mở rộng quy mô hoạt động.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2018, Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (chủ đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đảo Vàng.

Tuy nhiên, trong khi chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, dự án chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định pháp luật, Công ty Đảo Vàng vẫn tổ chức tìm kiếm khách hàng, ký các hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền của nhiều người với tỷ lệ lên đến 95% giá trị mỗi lô đất.

Cơ quan chức năng xác định, theo nội dung hợp tác, Công ty Đảo Vàng chỉ được giới thiệu khách hàng, việc ký kết hợp đồng mua bán phải thực hiện trực tiếp giữa khách hàng và chủ đầu tư, đồng thời dòng tiền phải chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền đã trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng và thu tiền trái quy định. Tổng số tiền Công ty Đảo Vàng đã thu của khách hàng được xác định khoảng 131,3 tỷ đồng.

Một trong những trường hợp bị hại là ông N.V.D., thông qua người quen giới thiệu đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư để mua nền đất tại dự án. Ông D. đã chuyển hơn 4,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 95% giá trị hợp đồng. Theo thỏa thuận, đến ngày 12/7/2019, ông D. sẽ thanh toán phần còn lại để ký hợp đồng mua bán chính thức.

Tuy nhiên, đến thời hạn, Công ty Đảo Vàng không thực hiện cam kết, với lý do dự án thay đổi quy hoạch. Sau đó, dù nhiều lần liên hệ yêu cầu hoàn trả tiền đã góp, ông D. không được giải quyết. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Quá trình xác minh cho thấy, dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (còn gọi là Royal Streamy Villas) chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về bất động sản. Việc Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư, thu tiền của khách hàng khi chưa đủ điều kiện là trái quy định.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tố cáo của 13 khách hàng liên quan đến 19 nền đất tại dự án, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 41,2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời kêu gọi các cá nhân từng ký hợp đồng, chuyển tiền cho Công ty Đảo Vàng tại dự án này sớm liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc tiếp tục là cảnh báo đối với nhà đầu tư khi tham gia các dự án bất động sản chưa hoàn thiện pháp lý, đồng thời cho thấy thủ đoạn lợi dụng hợp đồng hợp tác đầu tư để huy động vốn trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân.

Tác giả: Hồng Đạt

Nguồn tin: baotintuc.vn