Khởi tố chủ kho hàng chứa hơn 4.000 đôi giày dép giả mạo hàng hiệu

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, theo khoản 2, điều 226 Bộ luật hình sự, áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Thành Hưng (SN 1994, trú tại xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa).

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Hưng.

Trước đó vào ngày 25/5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra hai kho hàng hóa tại số 10/18 Gò Cây Sung và số 233/26 Cầu Dứa - Phú Nông, phường Tây Nha Trang, do ông Nguyễn Thành Hưng làm chủ. Sau cuộc kiểm tra này, hơn 1.600 đôi giày và hơn 2.300 đôi dép có gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, New Balance, Champion, MLB, On Running, Crocs, Hoka, Onitsuka Tiger, Puma, Asics... đã bị tổ công tác lập biên bản tạm giữ, do không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Từ kết quả xác minh kết hợp đấu tranh xét hỏi chủ nhân kho hàng, ông Nguyễn Thành Hưng khai nhận trước đó đã sử dụng mạng xã hội kết nối với một số “đối tác” để đặt hàng giày dép giả mạo các thương hiệu nổi tiếng đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Giá mua những sản phẩm giả mạo này rẻ hơn rất nhiều so với mức giá mà Hưng rao bán trên các nền tảng xã hội với tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 950 triệu đồng.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân