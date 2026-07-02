Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên lái Porsche 'drift' gây náo loạn khu đô thị Sala

Cao Minh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 1-7, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Minh (23 tuổi) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, tối 4-6 tại khu đô thị Sala (phường An Khánh, TP.HCM), Cao Minh lái ô tô Porsche nhiều lần thực hiện hành vi "drift" (đánh lái tạo trượt bánh xe) trên đường giao thông công cộng nhằm thể hiện kỹ năng lái xe.

Công an xác định hành vi này gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của người đi đường. Sau khi đoạn clip ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc gây bức xúc trong dư luận.

Làm việc với cơ quan điều tra, Cao Minh thừa nhận là người trực tiếp lái xe và thực hiện hành vi "drift".

Trước đó chiều 5-6, Công an phường An Khánh phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái và các đơn vị nghiệp vụ đã mời nam tài xế đến làm việc sau khi xác minh từ clip do người dân ghi lại và hệ thống camera.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng, "drift", bốc đầu hoặc biểu diễn xe trái phép trên đường giao thông. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cao Minh chạy ô tô drift ở khu đô thị Sala - Ảnh cắt từ clip

Tác giả: Minh Hòa - Đan Thuần

Nguồn tin: tuoitre.vn