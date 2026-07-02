Ra quyết định khởi tố, bắt giam hàng loạt Giám đốc, nhân viên chuỗi phòng khám nha khoa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam (trụ sở chính: 485-487 Bạch Đẵng, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-VPCQCSĐT ngày 11/6/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Sau khi tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Hồ Ngọc Tiên Trung (sinh năm 1972) lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín; chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản để khách hàng tin tưởng thanh toán.

Sau đó, Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn (sinh năm 1998) và các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi gian dối.

Ngoài ra, Hồ Ngọc Tiên Trung còn lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt; trong đó doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế. Trung thông qua Đàm Thị Bích Hằng (sinh năm 1974) và các cá nhân liên quan kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.