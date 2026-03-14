Khởi tố người đàn ông túm áo, kéo lê cô gái trên đường ngày 8-3

Cô gái bị túm áo, kéo lê trên đường - Ảnh cắt từ clip

Ngày 13-3, Công an thành phố Hải Phòng thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với người đàn ông túm áo, kéo lê cô gái ở bến phà Giải, xã An Thành, thành phố Hải Phòng để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 07h00 ngày 8-3, Bàn Văn Huấn, sinh năm 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang, cùng với chị H.A.T., sinh năm 2002, trú tại phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng (có quan hệ tình cảm nam nữ) đi taxi từ nơi ở của chị H.A.T. đến phà Giải thuộc xã An Thành, thành phố Hải Phòng.

Sau đó cả hai đi bộ lên phà sang xã Hà Nam, thành phố Hải Phòng đến nhà người quen.

Đến 14h30 cùng ngày (8-3), trong quá trình về nhà, Bàn Văn Huấn và chị H.A.T. đã phát sinh mâu thuẫn, nên Bàn Văn Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê chị H.A.T. trong tư thế nằm ngửa trên đường ở bến phà Giải.

Căn cứ vào các tài liệu trong vụ việc, ngày 13-3, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Văn Huấn.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ