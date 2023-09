Khởi tố 3 đối tượng làm giả chứng chỉ, bằng đại học

Liên quan vụ việc này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đăng Khoa (SN 1998, trú huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) và Phan Văn Đức (SN 1996, trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), cùng về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng Khôi.

Vào cuối tháng 5/2022, Trường Đại học An Giang phát hiện 5 chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và 1 bằng đại học do sinh viên nộp để nhận bằng tốt nghiệp có dấu hiệu làm giả nên trình báo cơ quan Công an. Qua giám định, số chứng chỉ và bằng đại học trên là giả.

Sau khi khởi tố vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, Công an TP Long Xuyên tiếp tục thu giữ 46 chứng chỉ ngoại ngữ và tin học có dấu hiệu làm giả.

2 đối tượng Khoa và Đức.

Quá trình điều tra, xác định, các văn bằng, chứng chỉ trên do Lê Đăng Khoa thu nhận thông tin của các sinh viên có nhu cầu làm giả văn bằng, chứng chỉ, rồi gửi thông tin cho Phan Văn Đức để Đức nhờ một đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lại lịch) làm giả.

Tang vật thu giữ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an tiếp tục phát hiện Bùi Ngô Minh Khôi đã thu nhận thông tin của khoảng 60 sinh viên Trường Đại học An Giang có nhu cầu làm giả chứng chỉ, rồi gửi thông tin cho Đức nhờ người khác làm giả.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân