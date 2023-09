Khởi tố, tạm giam ba bị can đánh đập dã man một người đàn ông trên quốc lộ 1A

Ba bị can Lê Văn Định, Lê Văn Ba, Nguyễn Hoàng Dương vừa bị khởi tố - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Chiều 21-9, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Định, 45 tuổi; Lê Văn Ba, 50 tuổi, trú tại xã Tân Phúc và Nguyễn Hoàng Dương, 47 tuổi, trú tại xã Hoàng Sơn, đều huyện Nông Cống (Thanh Hóa), để điều tra về hành vi "giết người".

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 15h20 ngày 21-8, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), ba bị can trên đi xe tải mang biển kiểm soát 63C-081.61 dừng xe, chặn đánh anh Nguyễn Danh Sơn, 31 tuổi, trú tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), khi anh Sơn đang đi xe máy từ Hà Nội về Thanh Hóa thăm bố bị ốm.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Văn Định khai nhận ngày 21-8 cùng với Ba và Dương chở dê đi bán cho người dân ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Khi điều khiển xe tải quay về, đến khu vực Quán Dốc trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, cho rằng anh Nguyễn Danh Sơn điều khiển xe máy phía trước không cho xe tải của mình vượt lên.

Sau đó khi đã cho xe tải vượt lên, thấy anh Sơn vẫn đi gần sát phía sau, nghĩ rằng anh Sơn cố tình bám theo, nên nhóm của Định dừng xe xuống cùng xông tới đá, đạp, dùng mũ bảo hiểm đánh đập liên tiếp vào đầu, mặt anh Sơn khiến nạn nhân bất tỉnh trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hoằng Quỳ.

Anh Sơn được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, không tỉnh táo.

Qua thăm khám tại bệnh viện, trên mặt bên phải của bệnh nhân Sơn có vết thương dài 2cm, còn bên trái sưng, phù nề; chụp CT thấy vết rạn răng hàm thành bên trái, bệnh nhân trong trạng thái lơ mơ.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin ban đầu, trưa 22-8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip có nội dung ghi lại hình ảnh một số người hành hung, đấm, đá liên tiếp vào người một nam thanh niên.

Đoạn clip ghi rõ cảnh người đàn ông mặc áo trắng dùng tay, chân đánh tới tấp vào đầu, mặt nam thanh niên đang nằm bất động dưới lòng đường.

Khi người bị đánh không còn khả năng phản kháng, nhưng người đàn ông áo trắng vẫn hung hãn dùng chân đá, đạp và dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu nạn nhân khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi hành hung dã man nạn nhân, nhóm người này lên xe tải rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường.

Công an huyện Hoằng Hóa vào cuộc điều tra, xác định ba bị can nêu trên là người hành hung dã man nam thanh niên trên quốc lộ 1A vào chiều 21-8.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ