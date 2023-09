Cựu Phó phòng Vận tải hàng không Vũ Hồng Quang tiếp tục bị khởi tố

Ngày 22/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đưa hối lộ” xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hồng Quang (SN 1977, cựu Phó trưởng Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT) và Vũ Hoàng Dũng (SN 1987, lao động tự do) cùng về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Vũ Hồng Quang.

Vũ Hồng Quang là bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Mạnh Cương (SN 1977, Trưởng Phòng Thương mại điện tử tại một công ty hàng không); Trần Thanh Nhã (SN 1991, lao động tự do) và Đặng Nhật Đức (SN 1975, Giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan) cùng về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thực hiện tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can nêu trên.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vũ Hồng Quang là một trong 54 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ "chuyến bay giải cứu" hồi tháng 7. Ông Quang bị cáo buộc nhận hối lộ 2 lần với số tiền khoảng 2 tỷ đồng của doanh nghiệp và đồng ý cấp phép bay vượt số lượng khách so với văn bản đã được duyệt. Trong vụ án trên, bị cáo Vũ Hồng Quang bị tuyên 4 năm tù giam về tội "Nhận hối lộ".

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: Báo VTC