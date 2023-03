Khởi tố 09 bị can trong ổ nhóm đánh bạc lưu động tại huyện Đô Lương

Trước đó, đầu tháng 3/2023, Công an huyện Đô Lương phát hiện trên địa bàn xuất hiện ổ nhóm đánh bạc lưu động với nhiều đối tượng cộm cán tham gia, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Công an huyện đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, ngày 10/3/2023, Công an huyện Đô Lương phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt quả tang 09 đối tượng về hành vi đánh bạc tại nhà riêng của Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1975), thuộc khối 7, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tang vật thu giữ hơn 90 triệu đồng; 01 bộ bài tú-lơ-khơ, 10 điện thoại đi động và các vật chứng có liên quan.

09 đối tượng vừa bị khởi tố

Đến ngày 17/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã khởi tố 08 đối tượng về hành vi đánh bạc quy định tại Khoản 2, Điều 321, Bộ luật hình sự gồm: Nguyễn Văn Toại (sinh năm 1982), Hoàng Thị Trang (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1985), Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1976), Nguyễn Thị Nhàn (sinh năm 1976), Đào Văn Hiếu (sinh năm 1990), Nguyễn Đắc Mười (sinh năm 1992), Nguyễn Thị Trâm (sinh năm 1977); khởi tố 01 đối tượng về hành vi gá bạc quy định tại Khoản 1, Điều 322, Bộ luật hình sự là Nguyễn Văn Thắng.

Tang vật thu giữ

Quá trình điều tra làm rõ: Các đối tượng sau khi tập hợp đủ người, Nguyễn Văn Toại mượn địa điểm là nhà của Nguyễn Văn Thắng để đánh bạc. Đây là ngôi nhà 03 tầng, bên trong có hai lớp cửa bằng gỗ kiên cố. Để che giấu cơ quan chức năng, các đối tượng để xe tại nơi khác rồi nhờ người chở đến nhà của Thắng tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi đánh bài “liêng” ăn tiền. Cẩn thận hơn, trước khi đánh bạc, Nguyễn Văn Toại dùng xe mô tô đi thám thính xung quanh khu vực nhà của Thắng để xem có an toàn hay không. Nếu có biểu hiện lạ, các đối tượng sẽ giải tán ngay rồi tìm địa điểm và thời gian khác để đánh bạc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã ra quyết định tạm giam 03 đối tượng là Nguyễn Văn Toại, Nguyễn Đắc Mười và Nguyễn Thị Phượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Điều 321 Bộ luật hình sự quy định về tội đánh bạc 1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; d) Tái phạm nguy hiểm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.” Điều 322, Bộ luật hình sự quy định về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc: 1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; b) Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên; d) Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc; đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên; c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội; d) Tái phạm nguy hiểm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tác giả: Đình Minh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn