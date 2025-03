Khoảnh khắc xe Mercedes tông liên hoàn tại Thủ Đức

Your browser does not support the video tag.

Như tin đã đưa, chiều 16/3, chiếc ôtô nhãn hiệu Mercedes do một nữ tài xế điều khiển bất ngờ đâm hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương.

Vào khoảng 17 giờ, xe Mercedes lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Rạch Chiếc đi Suối Tiên, khi đến khu vực ngã tư Thủ Đức thì bất ngờ lao về phía trước, húc văng nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ rồi tiếp tục đâm vào các xe đang lưu thông qua ngã tư.

Qua khám nghiệm ban đầu, công an xác định nữ tài xế điều khiển ô tô Mercedes đi không đúng làn đường và vi phạm nồng độ cồn./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn