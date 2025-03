Nữ tài xế lái ô tô Mercedes bật khóc sau khi tông 10 xe máy ở Thủ Đức

Your browser does not support the video tag.

Nạn nhân của vụ tai nạn kể lại sự việc

Tối 16-3, lực lượng chức năng TP Thủ Đức phối hợp với Công an TP HCM điều tra nguyên nhân vụ ô tô Mercedes tông 10 xe máy.

Nữ tài xế bật khóc sau khi gây tai nạn.

Hơn 17 giờ, nữ tài xế (khoảng 50 tuổi) lái ô tô Mercedes chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng TP Thủ Đức đi tỉnh Đồng Nai. Khi ô tô đến ngã tư Thủ Đức thì chạy chậm lại do đèn đỏ, song bất ngờ lao đến tông loạt xe máy đang dừng chờ phía trước.

Ô tô tiếp tục băng qua ngã tư, cuốn theo một xe máy dưới gầm rồi dừng lại. Theo nhân chứng, nữ tài xế sau đó xuống xe bật khóc.

Một số người bị thương sau đó được chuyển đi bệnh viện cấp cứu, trong đó một cô gái bị thương nặng. May mắn nhiều người bị thương nhẹ.

Theo cảnh sát tại hiện trường, ban đầu xác định có 10 xe máy bị ô tô tông.

Lực lượng chức năng TP Thủ Đức sau đó đưa người phụ nữ đi kiểm tra ma tuý, nồng độ cồn để điều tra nguyên nhân.

Một người bị ô tô Mercedes tông chưa hết bàng hoàng sau tai nạn. Người này cho biết một cô gái bị cuốn dưới gầm, hai người bị hất văng lên nắp capo. Riêng anh may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Người đàn ông bị ô tô tông nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Xe máy bị tông nằm la liệt.

May mắn nhiều người chỉ bị thương nhẹ.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động