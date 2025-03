Kinh hãi nữ tài xế lái ô tô tông khoảng 10 xe máy đang chờ đèn đỏ ngay ngã tư Thủ Đức

Your browser does not support the video tag.

Clip hiện trường tai nạn.

Ngày 16-3, lực lượng chức năng TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Thông tin ban đầu, hơn 17 giờ cùng ngày, nữ tài xế lái ô tô mang biển số TP HCM chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng cầu Rạch Chiếc đi tỉnh Đồng Nai. Khi vừa qua ngã tư Thủ Đức (xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) thì bất ngờ tông khoảng 10 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Hậu quả một số người đi xe máy bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng TP Thủ Đức phối hợp CSGT đến hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ô tô gây tai nạn.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động