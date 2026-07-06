Khoảnh khắc chiến sĩ Việt Nam cứu nguy cho đồng đội nước bạn giữa hiện trường động đất Venezuela

Trang Thông tin Chính phủ mới đây chia sẻ hình ảnh Đại úy Phạm Thế Hùng, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hải Phòng, thành viên Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam, nhanh chóng hỗ trợ một thành viên của đội cứu nạn Venezuela sau khi người này bị choáng do hít phải quá nhiều mùi tử khí trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt dưới những tòa nhà đổ sập.

Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy tính nhân văn đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều lời khen ngợi dành cho tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của lực lượng cứu nạn Việt Nam.

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Clip: Thông tin Chính phủ

Khi bài viết được chia sẻ, đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ niềm tự hào trước hình ảnh đẹp của các chiến sĩ Việt Nam tại Venezuela. Theo nhiều người, đó là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia không phân biệt quốc tịch và cũng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Việt Nam với bạn bè quốc tế:

"Chúc các chiến sĩ thật nhiều sức khỏe, luôn bình an để hoàn thành tốt nhiệm vụ và sớm trở về với gia đình."

"Tự hào Việt Nam luôn sẵn sàng giúp đỡ các quốc gia khi gặp thiên tai, hoạn nạn. Đó là tinh thần nhân văn rất đáng trân trọng."

"Cảm ơn các chiến sĩ đã mang hình ảnh người Việt Nam nghĩa tình đến với thế giới"

Báo Chính Phủ cho biết, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, ngày 4/7 (giờ địa phương), đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tiếp tục được chia thành nhiều mũi để triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira của Venezuela.

Trong ngày, lực lượng đã đưa thêm 9 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đoàn Việt Nam đã đưa tổng cộng 54 thi thể nạn nhân động đất ra khỏi hiện trường.

Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, đoàn còn hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản, đồng thời tiếp tục khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Trước đó, sáng 3/7 (giờ địa phương), lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với lực lượng Venezuela sử dụng các thiết bị chuyên dụng phát hiện tín hiệu nghi có sự sống bên trong một tòa nhà bị đổ sập tại Playa Grande. Ngay sau đó, hai bên lập tức triển khai cuộc chạy đua với thời gian, tổ chức tìm kiếm xuyên ngày đêm với hy vọng có thể đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Phối hợp với lực lượng sở tại đưa thi thể nạn nhân ra khỏi công trình đổ sập, ngày 4/7 (giờ địa phương). Ảnh: Bộ Quốc phòng

Nỗ lực này nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền và người dân Venezuela. Có mặt trực tiếp tại hiện trường vào đêm 3/7 (giờ địa phương), Tư lệnh Lực lượng dân quân Venezuela Nayade Lockiby Belmonte bày tỏ lời cảm ơn Việt Nam đã cử lực lượng sang hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng hai nước và khẳng định Venezuela sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ.

Sau hơn mười giờ liên tục nỗ lực tiếp cận khu vực nghi vấn, rạng sáng 4/7 (giờ địa phương), lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến được vị trí được xác định có tín hiệu. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tỉ mỉ từng khu vực, lực lượng cứu hộ không phát hiện dấu vết của người còn sống.

Dù không thể tạo nên điều kỳ diệu như mong đợi, những người lính Việt Nam vẫn để lại dấu ấn sâu sắc bằng sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và tình người giữa tâm điểm thiên tai. Không chỉ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, họ còn trở thành chỗ dựa tinh thần, sẵn sàng hỗ trợ người dân và cả những đồng nghiệp quốc tế trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn