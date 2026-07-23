Mẹ đăng bài kén dâu cho con trai 'điểm 10': Quốc tịch Canada, biệt thự xe sang có đủ, diễn biến sau đó mới khiến dân mạng ngã ngửa

Sau đó, nhiều tài khoản mạng tiếp tục lan truyền thông tin và hình ảnh được cho là về con trai của bà, khiến câu chuyện càng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đến nay, nhiều chi tiết vẫn chưa được kiểm chứng độc lập.

Tin đồn cùng các hình ảnh được cho là liên quan đang lan truyền chóng mặt.

Tin đồn lan rộng sau khi xuất hiện những bức ảnh được cho là của người con trai

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền rộng rãi bài đăng của một người phụ nữ ở Thẩm Dương giới thiệu con trai 30 tuổi với mong muốn tìm bạn đời.

Trong bài viết, người mẹ mô tả con trai là hình mẫu "độc thân lý tưởng". Theo lời giới thiệu, anh mang quốc tịch Canada từ nhỏ, có khoảng 10 năm học tập tại Bắc Mỹ, xuất thân trong gia đình có điều kiện kinh tế, sở hữu biệt thự và xe sang. Bà cũng nhấn mạnh con trai có ngoại hình, học vấn và triển vọng tốt hơn nhiều người cùng trang lứa.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý lại là những tiêu chí mà người mẹ đưa ra đối với con dâu tương lai. Theo nội dung được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng, bà mong muốn con dâu biết nấu ăn, sinh con và đặc biệt phải "biết nghe lời mẹ chồng".

Ảnh: sohu

Những yêu cầu này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận. Không ít người cho rằng đây là cách nhìn nhận hôn nhân mang nặng định kiến giới, thậm chí ví việc "tuyển con dâu" chẳng khác nào đang tìm một người giúp việc miễn phí hơn là tìm bạn đời cho con trai.

Trong lúc cuộc tranh luận về bài đăng chưa hạ nhiệt, nhiều tài khoản mạng xã hội bắt đầu chia sẻ thêm các hình ảnh mà họ cho là liên quan đến người con trai được nhắc đến.

Theo những bài đăng lan truyền, các bức ảnh cho thấy một người đàn ông được cho là con trai của người phụ nữ xuất hiện thân mật bên cạnh một người đàn ông lớn tuổi quốc tịch nước ngoài. Từ những hình ảnh này, nhiều tài khoản mạng suy đoán anh đã có bạn đời hoặc đang sống cùng một người đàn ông ở nước ngoài.

Ảnh: sohu

Các bài viết sau đó nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, kéo theo nhiều suy diễn về đời sống cá nhân của nhân vật.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng xác thực cho thấy người trong các bức ảnh đúng là con trai của người mẹ nói trên. Danh tính của những người xuất hiện trong ảnh cũng chưa được các bên liên quan xác nhận, trong khi người mẹ và người được cho là con trai chưa đưa ra phản hồi công khai.

Ảnh: sohu

Điều khiến câu chuyện tiếp tục gây tranh cãi

Nếu như ở giai đoạn đầu, dư luận chủ yếu bàn luận về những tiêu chuẩn chọn con dâu mà người mẹ đưa ra, thì sau khi các bức ảnh xuất hiện, chủ đề thảo luận dần chuyển sang khoảng cách giữa kỳ vọng của cha mẹ và lựa chọn cuộc sống của con cái.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu các thông tin lan truyền là đúng, câu chuyện phản ánh sự khác biệt giữa quan niệm truyền thống của một bộ phận phụ huynh với thực tế cuộc sống của thế hệ trẻ. Trong khi đó, cũng có không ít người kêu gọi cộng đồng mạng thận trọng, không nên vội vàng kết luận khi các thông tin vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn trên Internet.

Ảnh: sohu

Một số bình luận nhấn mạnh rằng điều đáng bàn không nằm ở xu hướng tính dục của bất kỳ cá nhân nào, mà là việc áp đặt kỳ vọng hôn nhân, sinh con hay lối sống lên con cái. Đồng thời, nhiều người cũng cho rằng việc lan truyền hình ảnh đời tư chưa được kiểm chứng có thể xâm phạm quyền riêng tư của những người liên quan.

Đến nay, vụ việc vẫn chủ yếu được thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Chưa có thông tin từ cơ quan chức năng hoặc nguồn tin chính thống xác nhận những nội dung đang lan truyền, vì vậy các chi tiết liên quan đến danh tính nhân vật, mối quan hệ trong các bức ảnh và những suy đoán về đời sống cá nhân hiện vẫn cần được tiếp cận một cách thận trọng.

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: phunumoi.net.vn