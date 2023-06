Khoảnh khắc bình dị của HLV Mai Đức Chung trước giờ lên đường đi tập huấn chuẩn bị cho World Cup

HLV Mai Đức Chung sinh hoạt giản dị

Đưa đội tuyển nữ tới World Cup, vô địch 6 kỳ SEA Games (4 lần liên tiếp gần đây), 2 kỳ AFF Cup, vào bán kết ASIAD, HLV Mai Đức Chung xứng đáng là huyền thoại trong làng bóng đá Việt.

Ông Chung "xe ca" đã gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam ba nhiệm kỳ, và lần nào cũng để lại dấu ấn. Giai đoạn 2003-05 là hai tấm HCV SEA Games. Giai đoạn 2014 tuy ngắn ngủi, nhưng ông cũng đưa tuyển nữ Việt Nam lọt vào đến bán kết ASIAD 2014.

HLV Mai Đức Chung dành nhiều tâm huyết phát triển bóng đá nữ Việt Nam

Ở nhiệm kỳ thứ ba này (từ 2016), nữ Việt Nam thống trị khu vực với 2 chức vô địch, 4 HCV SEA Games liên tiếp, và đặc biệt, giành tấm vé lịch sử dự VCK World Cup 2023. Có thể sẽ còn rất lâu nữa, bóng đá Việt Nam mới lại có một HLV gặt hái thành công lẫy lừng như thế.

Không chỉ rất tài năng, rất giàu thành tích và đóng góp to lớn vào sự phát triển bóng đá nữ nước nhà, ông Mai Đức Chung còn được người hâm mộ và các học trò yêu mến bởi lối sống và nếp sinh hoạt giản dị.

Tuyển nữ Việt Nam vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội đi Đức bắt đấu chuyến tập huấn ở Châu Âu nhằm chuẩn bị tham dự VCK World Cup nữ diễn ra vào tháng 7/2023.

Bộn bề công việc chuẩn bị trước giờ lên đường, không có nhiều thời gian rảnh rỗi nên HLV Mai Đức Chung ăn vội gói xôi để tiết kiệm thời gian trước khi cùng các học trò lên đường sang Đức tập huấn.

Thế mới thấy nhà cầm quân 74 tuổi của tuyển nữ Việt Nam giản dị thế nào. Đảm trách cương vị quan trọng ở tuyển bóng đá nữ, ông Chung "xe ca" lúc nào cũng lo nghĩ trước tiên đến công việc chuyên môn, đến sức khỏe và đời sống vật chất lẫn tinh thần của các học trò còn với bản thân mình, ông vẫn luôn sinh hoạt bình dị như thế.

