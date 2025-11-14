Khi lái xe chờ đèn đỏ, “tiện tay” sử dụng điện thoại có bị xử phạt hay không?

Sử dụng điện thoại khi lái xe, tham gia giao thông là một trong những hành vi khá nguy hiểm khiến người điều khiển phương tiện giao thông bị sao nhãng, mất tập trung. Nhiều khi bất cẩn hành động nhỏ này cũng có thể gây ra ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc mà không ai có thể dự đoán trước.

Hiện có hai luồng ý kiến khác nhau để phân định về lỗi vi phạm của hành vi này. Nhiều người lập luận rằng vừa chạy xe vừa bấm điện thoại mới bị phạt, còn dừng đèn đỏ thì sử dụng điện thoại không sao. Ngược lại, nhiều người khác lại nêu quan điểm, dừng chờ đèn đỏ cũng là đang lưu thông trên đường nên không được sử dụng điện thoại. Vì mặc dù xe không di chuyển nhưng người lái vẫn trong trạng thái điều khiển phương tiện giao thông.

Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể việc điều khiển phương tiện dừng đèn đỏ có thuộc trường hợp đang di chuyển trên đường bộ hay không.

Tuy nhiên tại khoản 1, khoản 2 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về dừng xe, đỗ xe như sau:

Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của xe trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên xe, xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe hoặc hoạt động khác. Khi dừng xe không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái, trừ trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng, mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe nhưng phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác.

Đỗ xe là trạng thái đứng yên của xe không giới hạn thời gian. Khi đỗ xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được rời khỏi xe khi đã sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải đánh lái về phía lề đường, chèn bánh.

Đồng thời, tại khoản 5, khoản 6 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 nêu rõ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy. Trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

Ảnh minh họa: KT

Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25m và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), việc dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ là không vi phạm, không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Nguyên nhân được lý giải là: việc dừng xe chờ đèn đỏ không phải đang lái xe. Do đó, việc dừng chờ đèn đỏ là "tạm dừng chờ" khi tham gia giao thông, khác với việc "điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển". Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế dùng điện thoại trong trường hợp trên vì có thể gây mất tập trung.

Lỗi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe chạy trên đường được quy định tại Nghị định 168 năm 2024. Cụ thể phạt tiền từ 5-6 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe đối với tài xế ô tô. Đối với người lái xe đạp, xe máy, mô tô sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Người điều khiển phương tiện cần chú ý tín hiệu đèn giao thông để di chuyển theo đúng hiệu lệnh, tránh tình huống mải làm việc riêng, đèn chuyển màu xanh vẫn không di chuyển ngay, gây cản trở giao thông.

Với trường hợp có việc khẩn cấp, cần sử dụng điện thoại khi đang lái xe di chuyển trên đường thì tài xế cần sử dụng tai nghe kết nối Bluetooth, tránh việc phải dùng tay cầm vào điện thoại là vi phạm quy định.

Người lái xe cần tuân thủ quy định về việc dừng, đỗ xe để nghe điện thoại hoặc nhắn tin: Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe; và đặc biệt không làm ảnh hưởng và gây cản trở giao thông đối với người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo VOV