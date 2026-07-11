Ám ảnh "ổ voi" bủa vây đường trung tâm, người dân mong mỏi dự án 217 tỷ đồng sớm hoàn thành

Ám ảnh con đường "đau khổ" ở trung tâm

Đường Hải Thượng Lãn Ông đi qua phường Vinh Lộc và Vinh Phú, tỉnh Nghệ An vốn là trục giao thông quan trọng, có lưu lượng phương tiện đi lại rất lớn mỗi ngày do kết nối nhiều khu dân cư đông đúc và các trường học trên địa bàn. Trước đó, dự án nâng cấp, mở rộng đường Hải Thượng Lãn Ông đã được phê duyệt triển khai theo quy hoạch mở rộng toàn tuyến lên 24m, đồng bộ với vỉa hè rộng 6m ở hai bên.

Theo hồ sơ thiết kế, đoạn tuyến này sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục kỹ thuật hiện đại. Cụ thể, nền đường cũ sẽ được bóc bỏ hoàn toàn lớp bùn hữu cơ và đắp lại bằng đất cấp III tiêu chuẩn; mặt đường được rải móng đá dăm và thảm bê tông nhựa dày 7cm. Song song đó, hạ tầng đi kèm sẽ được hoàn thiện toàn diện với hệ thống mương, hố thu nước, điện chiếu sáng, cáp ngầm, vỉa hè lát gạch Terrazzo và cây xanh đô thị.

Nắng thì bụi mù trời, còn mưa xuống đường Hải Thượng Lãn Ông thành "cái bẫy" người đi đường.

Dự án quy mô này được chia làm hai giai đoạn thực hiện. Theo đó, giai đoạn 1 của dự án (đoạn từ đường Trương Văn Lĩnh đến đường Bùi Huy Bích) có chiều dài gần 200m, với tổng vốn đầu tư hơn 93 tỷ đồng. Đoạn tuyến này đã hoàn thành nâng cấp khang trang và chính thức đưa vào sử dụng từ cuối năm 2024, đem lại diện mạo đô thị sạch đẹp cho khu vực đầu tuyến.

Nhiều đoạn đường chi chít ổ voi, ổ trâu khiến phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, giai đoạn 2 của dự án (đoạn từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24m) với tổng mức đầu tư hơn 217 tỷ đồng hiện đang rơi vào cảnh tắc nghẽn nghiêm trọng. Do nút thắt về công tác giải phóng mặt bằng chưa được tháo gỡ, đơn vị thi công chưa thể triển khai toàn diện, khiến phần lớn chiều dài còn lại của tuyến đường tiếp tục chịu cảnh nhếch nhác, nửa vời.

Trong thời gian dự án bị đình trệ chưa thể triển khai, mặt đường cũ tiếp tục bị băm nát và xuống cấp nghiêm trọng dưới áp lực giao thông cùng thời tiết khắc nghiệt. Mặt đường từ lâu đã bong tróc, chi chít "ổ voi, ổ trâu", trở thành những cái bẫy đối với người tham gia giao thông.

Giai đoạn 1 của dự án, tuyến đường đã được đưa vào sử dụng.

Đáng lo ngại hơn, cứ sau mỗi trận mưa, các hố sụt này lại bị nước đọng che khuất, tạo thành những chiếc bẫy vô hình rình rập người đi đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cực kỳ nghiêm trọng.

"Nắng thì bụi mù trời, còn mưa xuống là con đường này thành cái bẫy đúng nghĩa. Nước ngập mênh mông che hết các hố sâu, nhiều người không quen đường đi xe máy dễ bị ngã. Chúng tôi đưa đón con đi học qua đây lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ngoài ra, tình trạng bụi bặm cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bà con. Người dân rất mong muốn cơ quan chức năng sớm hoàn thiện con đường để mọi người bớt lo sợ", ông Hồ Văn Đông, trú tại phường Vinh Lộc, cho biết.

Cùng chung nỗi lo, bà Ngô Thị Minh, 39 tuổi, trú tại phường Vinh Lộc, cho biết, "Ngày nắng thì bụi bay mù mịt, ngày mưa lầy lội. Các loại ô tô gầm thấp di chuyển qua đây thường xuyên bị sập, cạ gầm; còn xe máy, xe đạp thì chao đảo, trơn trượt vô cùng nguy hiểm. Đáng lo ngại nhất là đối với các cụ già và các cháu học sinh tự đi học mỗi ngày".

Dồn tổng lực đưa dự án về đích đúng hẹn

Liên quan đến tiến độ dự án, ông Nguyễn Việt Đức – Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc - cho biết, công tác GPMB trên địa bàn đang có những chuyển biến tích cực khi người dân đã đồng thuận với phương án đền bù, đồng thời chuẩn bị di dời để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Hiện tại, địa phương đã hoàn thành việc chi trả tiền đền bù đợt 1. Riêng đối với vướng mắc liên quan đến 11 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án, địa phương đang chờ văn bản chỉ đạo từ UBND tỉnh để thống nhất phương án di dời.

Hiện tại, nhà thầu mới chỉ có thể làm các đoạn nối mương, nối rãnh do chưa có đủ mặt bằng sạch.

Trong khi đó, tại địa bàn phường Vinh Phú, công tác chuẩn bị cũng đang đi vào giai đoạn nước rút. Ông Hoàng Năng Hiệp, Phó chủ tịch UBND phường Vinh Phú, cho biết, hiện công tác GPMB tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông trên địa bàn phường cơ bản hoàn thành. Đến hiện tại, toàn bộ người dân đã đồng thuận với phương án đền bù giải phóng mặt bằng, chờ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chi trả cho người dân. Với tiến độ như hiện tại, địa phương sẽ bàn giao 100% mặt bằng để nhà thầu thi công trước 30/7/2026.

Chính quyền cùng chủ đầu tư đang tập trung tổng lực khơi thông nút thắt mặt bằng để bứt tốc thi công giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 30/11.

Về phương án tổ chức thi công, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phan Văn Bình - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An - thông tin, hiện tại nhà thầu mới chỉ có thể làm các đoạn nối mương, nối rãnh do chưa có đủ mặt bằng sạch. Việc thi công đồng loạt toàn tuyến giai đoạn 2 sẽ được kích hoạt ngay sau ngày 30/7, khi công tác bàn giao mặt bằng sạch hoàn tất. Chủ đầu tư đã đôn đốc các nhà thầu chuẩn bị sẵn sàng máy móc, vật liệu từ nay đến cuối tháng 7/2026 để ngay khi nhận đất sẽ tập trung tổng lực thi công. Mục tiêu là hoàn thành, đưa vào sử dụng toàn bộ tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông trước ngày 30/11/2026 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn