Chính thức thu phí 5 dự án thành phần cao tốc bắc-nam đoạn Bãi Vọt-Cam Lộ từ 15/7

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, 5 dự án thành phần đầu tiên triển khai thu phí gồm: Bãi Vọt-Hàm Nghi; Hàm Nghi-Vũng Áng; Vũng Áng-Bùng; Bùng-Vạn Ninh và Vạn Ninh-Cam Lộ. Thời điểm bắt đầu vận hành hệ thống thu phí được ấn định vào lúc 20 giờ ngày 15/7/2026.

Việc tổ chức thu phí được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác tài sản công là đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân. Đồng thời, đây cũng là nội dung triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 343/TB-VPCP ngày 1/7/2026 và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Văn bản số 10646/BXD-KTQLXD ngày 10/7/2026.

Bên cạnh 5 dự án đoạn Bãi Vọt-Cam Lộ, kế hoạch tổ chức thu phí đối với các đoạn tuyến còn lại thuộc Dự án cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025 cũng đã được xác định cụ thể. Theo đó, từ ngày 15/8/2026 sẽ tổ chức thu phí đối với 5 dự án thành phần đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang; từ ngày 15/9/2026 sẽ tổ chức thu phí đối với 2 dự án thành phần đoạn từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Để bảo đảm hoạt động thu phí diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện chủ động kiểm tra, dán thẻ đầu cuối (ETC), duy trì số dư cần thiết trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt. Người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí.

Đặc biệt, Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu các phương tiện chấp hành nghiêm quy định về tải trọng khi lưu thông trên các tuyến cao tốc, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm khai thác bền vững.

Tác giả: Kim Cương

Nguồn tin: nhandan.vn