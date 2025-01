Khám phá rừng săng lẻ tự nhiên đẹp nhất miền Tây Nghệ An

Tuyến Quốc lộ 7 đi xuyên qua cánh rừng săng lẻ nguyên sinh đẹp nhất miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: Quốc Huy

Khu rừng cây nguyên sinh được bảo vệ nghiêm ngặt nằm cách thành phố Vinh gần 160km, du khách đi trên Quốc lộ 7, đoạn qua huyện Tương Dương sẽ bắt gặp khu rừng săng lẻ thẳng tắp, xanh tươi với khí hậu mát lạnh, quyến rũ du khách khi đi qua địa điểm này.

Khu rừng săng lẻ hiếm hoi còn sót lại ở bản Quang Thịnh (xã Tam Đình) cũng không ai biết có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, cánh rừng nguyên sinh này đang được bảo vệ nghiêm ngặt, mỗi cây được đánh số và đã sống hàng trăm năm qua khi quốc lộ 7 chưa được thảm nhựa như bây giờ.

Cây săng lẻ thuộc họ bằng lăng, tên gọi săng lẻ là tên địa phương, còn tên khoa học là Lagerstroemiatomentsa Presl, thường có hoa tím nhỏ nở vào mùa hè.

Ngôi nhà sàn được dựng làm điểm trừng bày các sản vật ở địa phương phục vụ du khách. Ảnh: Quốc Huy

Cánh rừng săng lẻ ở huyện Tương Dương được xem là khu rừng săng lẻ đẹp bật nhất ở tỉnh Nghệ An, với diện tích hơn 70 ha, với rất nhiều cây săng lẻ loại lớn từ 2 đến 3 người ôm và cao hàng chục mét.

Cây săng lẻ ở khu vực này thanh thoát, tán rộng và có nhiều loài lan rừng, dương xỉ bám trên thân cây. Từng tầng, từng lớp đan xe lẫn nhau, tao nên một bức tranh đẹp mắt giữa cây cổ thụ và cây tán nhỏ mọc bên dưới.

Vào năm 2014, UBND tỉnh Nghệ An đưa khu rừng săng lẻ Tam Đình vào danh sách cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Sự tồn tại của khu rừng đặc biệt này không chỉ tạo điểm nhấn cho ngành Du lịch tỉnh Nghệ An, mà còn là ý thức, là tinh thần quyết giữ rừng, coi rừng là "lá phổi xanh" của người dân bản địa nói riêng và người dân xứ Nghệ nói chung.

Bên quốc lộ 7 là những quán nước lợp bằng lá cây rừng phục vụ du khách dừng chân nghỉ ngơi uống nước. Ảnh: Quốc Huy

Người dân địa phương còn làm cầu tạm cho du khách đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Quốc Huy

Cánh rừng cổ thụ giữ gìn "lá phổi xanh" ở miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: Quốc Huy

Cây săng lẻ cao hàng chục mét tồn tại tử hàng trăm năm qua. Ảnh: Quốc Huy

Điểm dừng chân lý tưởng trên cung đường khám phá miền Tây Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Ánh nắng mặt trời xuyên qua từng lớp lá trên cao. Ảnh: Quốc Huy

Rất nhiều loại lan rừng sống bám trên cành cây săng lẻ cổ thụ. Ảnh: Quốc Huy

Lớp lớp những cây săng lẻ cổ thụ giữa núi rừng. Ảnh: Quốc Huy

Rừng cây thẳng tắp sừng sững giữa núi rừng hút tầm mắt người qua đường. Ảnh: Quốc Huy

Trong mấy năm trở lại đây, địa điểm này được chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư dựng thêm biển chỉ dẫn bằng đá tự nhiên. Ảnh: Quốc Huy

Du khách có thể dừng chân uống trà, dùng nhiều sản vật của bà con nhân dân địa phương trồng trên nương rẫy. Ảnh: Quốc Huy

Cây lát hoa hơn 300 năm tuổi, cao hơn 40m là điểm dừng chân của nhiều du khách. Ảnh: Quốc Huy

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn