Ngôi nhà tựa túp lều độc đáo tại Nha Trang khiến quốc tế chú ý

Tọa lạc tại Nha Trang, Tent House là công trình nhà ở đô thị được định hình từ mong muốn tạo ra trải nghiệm không gian liền mạch, cho phép các thành viên trong gia đình cảm thấy gắn kết với nhau và với thiên nhiên ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Ảnh: Hiroyuki Oki
Kiến trúc dựa trên ý tưởng những “tấm mái” được kéo căng giữa hai bức tường chính. Ảnh: Hiroyuki Oki
Cách thiết kế này tạo ra một mặt bằng mở gần như không có cột. Ảnh: Hiroyuki Oki
Những mái nhà bao phủ cả không gian bên trong và bên ngoài, tạo ra một không gian sống liền mạch duy nhất trải dài từ khu vườn dưới đất lên đến tận phòng làm việc trên tầng cao nhất. Ảnh: Hiroyuki Oki
Hệ mái liên hoàn không chỉ định hình diện mạo đặc trưng mà còn thông gió và chiếu sáng tự nhiên. Ảnh: Hiroyuki Oki
Các khe mở giữa mái dẫn sáng xuống sâu bên trong, mang đến góc nhìn xanh ra khu vườn và cảnh quan thành phố. Ảnh: Hiroyuki Oki
Hệ lam kính có thể điều chỉnh giúp đón gió mát mùa hè mà vẫn bảo vệ công trình trong những trận mưa lớn của mùa gió mùa. Ảnh: Hiroyuki Oki
Tất cả những yếu tố này tạo nên trải nghiệm sống hiếm thấy. Đó là sự gần gũi với thiên nhiên thường chỉ tìm thấy ở vùng nông thôn, nay xuất hiện ngay trong bối cảnh đô thị. Ảnh: Hiroyuki Oki
Ngôi nhà hoàn thiện trông giống như một chiếc lều đồ sộ. Ảnh: Hiroyuki Oki
Khu bếp rộng rãi, ngập tràn ánh sáng. Ảnh: Hiroyuki Oki
Phòng ngủ lấy ánh sáng tối đa. Ảnh: Hiroyuki Oki
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn