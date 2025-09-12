Khám phá 8 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ quả đu đủ

Dưới đây là 8 lợi ích nổi bật của đu đủ đã được khoa học chứng minh.

Giàu dinh dưỡng, dễ ăn

Một quả đu đủ cỡ nhỏ (152g) chứa khoảng 59 calo, 15g carbohydrate, 3g chất xơ, 1g đạm cùng nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C (157% nhu cầu hàng ngày), vitamin A, folate và kali. Đu đủ còn chứa enzyme papain hỗ trợ tiêu hóa protein, đồng thời cung cấp carotenoid, đặc biệt là Lycopene - chất chống oxy hóa mạnh mà cơ thể dễ hấp thu.

Chống oxy hóa, giảm stress tế bào

Các chất chống oxy hóa trong đu đủ giúp trung hòa gốc tự do - yếu tố gây lão hóa và nhiều bệnh mạn tính. Nghiên cứu cho thấy, chiết xuất đu đủ lên men có thể giảm stress oxy hóa ở người cao tuổi, bệnh nhân tiền tiểu đường, bệnh gan hay Alzheimer.

Đu đủ là loại trái cây nhiệt đới quen thuộc, không chỉ ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Lycopene trong đu đủ được cho là có khả năng giảm nguy cơ ung thư và hỗ trợ điều trị. Trong số 14 loại trái cây giàu chất chống oxy hóa, chỉ đu đủ cho thấy hoạt tính ức chế tế bào ung thư vú. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cần thêm nghiên cứu để đưa ra khuyến nghị chính thức.

Tốt cho tim mạch

Chế độ ăn nhiều đu đủ có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các hợp chất chống oxy hóa trong đu đủ giúp giảm viêm, cải thiện tỷ lệ cholesterol tốt (HDL) so với cholesterol xấu (LDL). Một nghiên cứu kéo dài 14 tuần cho thấy, bổ sung chiết xuất đu đủ lên men giúp tim khỏe mạnh hơn.

Giảm viêm

Viêm mạn tính là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm. Nhờ giàu carotenoid, đu đủ giúp giảm các dấu hiệu viêm trong cơ thể. Một nghiên cứu cho thấy, nam giới ăn nhiều trái cây và rau củ chứa carotenoid có mức CRP (chỉ dấu viêm) thấp hơn rõ rệt.

Hỗ trợ tiêu hóa

Papain trong đu đủ giúp tiêu hóa protein dễ dàng hơn. Người dân ở nhiều nước nhiệt đới thường dùng đu đủ để cải thiện táo bón và hội chứng ruột kích thích (IBS). Nghiên cứu cho thấy, sau 40 ngày ăn bổ sung đu đủ, tình trạng đầy hơi và táo bón giảm đáng kể.

Bảo vệ làn da

Vitamin C và Lycopene trong đu đủ giúp hạn chế tác hại của gốc tự do lên da, làm giảm nếp nhăn, vết cháy nắng và tình trạng lão hóa. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, bổ sung Lycopene trong 10-12 tuần có thể cải thiện độ đàn hồi và giảm đỏ da khi tiếp xúc ánh nắng.

Ngon miệng, dễ chế biến

Đu đủ chín có hương vị ngọt, mùi thơm dễ chịu, thích hợp làm sinh tố, salad hay món tráng miệng. Quả ngon nhất khi vỏ chuyển vàng cam và được bảo quản lạnh. Ngoài ăn trực tiếp, đu đủ có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác để tăng hương vị và dinh dưỡng.

Đu đủ là loại quả vừa rẻ, vừa bổ, dễ chế biến và tốt cho sức khỏe. Việc bổ sung thường xuyên loại trái cây này vào chế độ ăn không chỉ giúp phòng ngừa bệnh tật mà còn duy trì làn da tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn