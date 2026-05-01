Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 sẽ tổ chức vào ngày 18/5/2026 tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên

Từ năm 1981, một phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành Lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh (tổ chức hàng năm) và quy mô toàn quốc (05 năm tổ chức một lần) vào dịp sinh nhật Bác. Ngay từ những năm đầu tổ chức, Lễ hội Làng Sen đã thu hút nhiều tầng lớp Nhân dân không chỉ trong tỉnh mà Nhân dân cả nước, kiều bào nước ngoài, du khách quốc tế hưởng ứng, tham dự.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quách Thị Cường thông tin về các hoạt động của Lễ hội Làng Sen năm 2026

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; giới thiệu, quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước; từng bước thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, khai thác sản phẩm du lịch đặc thù gắn với không gian trải nghiệm văn hóa, lịch sử, tâm linh trên quê hương Bác Hồ.

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2026 và Công bố Quyết định Khu du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên.

Lễ Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và Công bố Quyết định Khu du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên được tổ chức vào lúc 20h10, ngày 18/5/2026 tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên. Lễ bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 được tổ chức vào 20h00, ngày 30/5/2026 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Lễ hội còn có các hoạt động: Triển lãm chuyên đề “Kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” khai mạc lúc 16h30, ngày 18/5/2026 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh; tổ chức không gian “Chợ Quê” kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen khai mạc ngày 18/5/2025 tại xã Kim Liên.

Triển lãm “80 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” khai mạc vào lúc 8h00, ngày 19/5/2026 tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh; Trưng bày chuyên đề: “Hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc” và tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Khu Di tích Kim Liên vào 19h30, ngày 19/5/2026 tại Khu Di tích Kim Liên; Khánh thành Dự án Thác 9 tầng thuộc Khu Du lịch văn hóa tại xã Kim Liên vào ngày 18/5/2026.

* Tiếp đó, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa thông tin về các Kỳ thi

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 41.820 (đến nay học sinh đang đăng ký thi); trên địa bàn toàn tỉnh có 71 điểm thi 1.810 phòng thi, tổng số giám thị coi thi 4.310 người, tổng số giám khảo chấm thi dự kiến 369 người.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

So với các kỳ thi trước, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 06 điểm mới: Mở rộng danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi, bổ sung TOPIK tiếng Hàn cấp độ 3 trở lên; đồng thời chấp nhận thêm Versant English Placement Test (VEPT) tối thiểu 43 điểm đối với chứng chỉ tiếng Anh.

Giảm giấy tờ cho thí sinh: Tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành “Giấy báo dự thi”; tích hợp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi thành “Giấy chứng nhận kết quả thi” do trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký cấp.

Rút ngắn thời gian nhận đơn phúc khảo còn 05 ngày (thay vì 10 ngày), giúp công bố kết quả sớm, thuận lợi cho tuyển sinh đại học, cao đẳng. Thay đổi quy trình chấm phúc khảo: Nếu bài thi thay đổi điểm từ 0,25 điểm trở lên, người chấm phúc khảo và người chấm ban đầu phải đối thoại trực tiếp (trước đây từ 0,5 điểm).

Điều chỉnh ưu tiên khu vực đối với Diện 2, Diện 3 phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đồng nhất với nhóm ưu tiên tuyển sinh đại học, cao đẳng, đó là, thay vì xét Hộ khẩu thường trú 3 năm học bằng ít nhất 2/3 thời gian học cấp THPT. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi, tối ưu truyền dữ liệu giữa Hội đồng thi và Bộ GD&ĐT qua hệ thống quản lý thi, giảm thao tác thủ công, hạn chế các hình thức gửi nhận dữ liệu truyền thống.

Trong năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo chất lượng; các trường ưu tiên nguồn lực cho 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn lựa chọn theo đăng ký của học sinh, triển khai ôn tập theo phương châm “dạy đến đâu, ôn chắc đến đó”. Sở đã tổ chức ba đơt thi thử trực tiếp tốt nghiệp phổ thông trên toàn tỉnh và trên mười lần thi thử trực tuyến để đúc rút kinh nghiệm và chỉ đạo sát sao các trường tập trung hơn nữa trong công tác dạy, học và ôn thi tốt nghiệp phổ thông. Đi đôi với việc trang bị kiến thức, các nhà trường còn chú trọng công tác tư tưởng, tổ chức các kỳ thi thử theo quy mô trường hoặc cụm để giúp học sinh làm quen với áp lực phòng thi.

Sở GD&ĐT đã phát động phong trào thi đua “ 90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026”. Sở GD&ĐT đã và đang chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tiếp tục triển khai đảm bảo đúng tiến độ của kỳ thi. ..

Về Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027, dự kiến toàn tỉnh có 53.000 thí sinh (đến nay học sinh đang tiếp tục đăng ký thi); dự kiến tổng số điểm thi 75, với trên 2.168 phòng thi, tổng số người tham gia 7.323 trong đó trên 5.200 giám thị và các lực lượng khác khoảng 2.123 người.

So với năm trước, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 có một số điều mới như sau: Dừng tuyển sinh các lớp tiên tiến; Không thực hiện đổi nguyện vọng sau thi; Tăng chỉ tiêu ở các trường có số học sinh dự thi tăng mạnh. Trường THPT công lập: học sinh được đăng ký 02 nguyện vọng (NV1, NV2). Trường THPT ngoài công lập, TTGDNN - GDTX, TTGDTX, học sinh được đăng ký 04 nguyện vọng (NV1, NV2, NV3, NV4). Thời gian thi sớm hơn năm trước 09 ngày (ngày 25 và 26/5/2026).

Đối với thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có sự thay đổi quy định đăng ký dự tuyển. Theo đó, nguyện vọng 1: Thí sinh đăng ký lớp chuyên nào thi môn chuyên tương ứng; riêng các lớp chuyên tiếng Nga, Nhật, Trung, Hàn, Pháp cho phép dự thi môn chuyên là tiếng tương ứng hoặc tiếng Anh. Nguyện vọng 2: Thi môn chuyên Ngữ văn có thể đăng ký NV2 vào lớp chuyên Lịch sử hoặc Địa lí. Thi môn chuyên Hóa học có thể đăng ký NV2 vào lớp chuyên Sinh học. Thi môn chuyên Tiếng Anh vào lớp chuyên Tiếng Anh có thể đăng ký NV2 (lựa chọn 1 trong các lớp): Chuyên Nga, chuyên Nhật, chuyên Hàn, chuyên Pháp, chuyên Trung. Kỳ thi tuyển sinh Trường THPT chuyên Phan Bộ Châu tổ chức vào ngày 28/5/2026.

Năm học 2026 - 2027, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với số lượng học sinh tăng mạnh (ước tính tăng hơn khoảng 10.000 thí sinh so với năm học trước), Sở GD&ĐT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh và triển khai nhiều giải pháp từ sớm, từ xa. Ngay từ đầu năm học 2025 - 2026, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo chất lượng, các trường xây dựng kế hoạch dạy học bài bản, phân công giáo viên giỏi chuyên môn và tâm huyết phụ trách khối 9. Công tác dạy học, ôn tập được triển khai bài bản, các nhà trường đã tổ chức khảo sát diện rộng, tăng cường thi thử.

Sở GD&ĐT đã tăng chỉ tiêu tại các trường dự kiến có lượng thí sinh tăng mạnh (THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Hà Huy Tập, THPT Lê Viết Thuật…). Xây dựng Đề án chuyển đổi Trường tư thục PT Hermann Gmeiner Vinh thành trường công lập để có thêm môi trường học tập cho học sinh.

Về môn thi, Sở GD&ĐT đã sớm công bố (tháng 2/2026) môn thi thứ ba là Ngoại ngữ, bên cạnh Toán và Ngữ văn. Cấu trúc đề thi tiếp tục bám sát hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, chương trình học; đề cao tính thực tế, ứng dụng, chú trọng đánh giá năng lực học sinh.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn