Nghệ An tích cực chuẩn bị Lễ hội Làng Sen năm 2026

Tiết mục biểu diễn tại Khai mạc Lễ hội Làng Sen 2025. (Ảnh: THÀNH CƯỜNG)

Lễ hội Làng Sen năm 2026 được tổ chức quy mô cấp tỉnh trong tháng 5/2026, tại các địa điểm, gồm: xã Kim Liên, phường Trường Vinh và phường Thành Vinh.

Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 dự kiến khai mạc vào tối 16/5, tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, gắn với công bố Quyết định Khu du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên.

Sau lễ khai mạc, tỉnh Nghệ An sẽ triển khai thí điểm chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen” với các hoạt động tham quan ban đêm, xây dựng tour đêm, diễu hành, đồng diễn Áo dài Sen; tổ chức không gian “Chợ Quê” kết hợp hoạt động trải nghiệm Làng Sen về đêm...

Bên cạnh đó, các hoạt động triển lãm cũng đang tích cực được triển khai. Theo đó, Trưng bày triển lãm chuyên đề “Kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước" dự kiến diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Triển lãm “Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và Trưng bày chuyên đề: "Hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc" dự kiến diễn ra tại Khu Di tích Kim Liên, xã Kim Liên.

Tác giả: Trần Trung Hiếu