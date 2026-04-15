Thông qua kịch bản chương trình Khai mạc Lễ hội Làng Sen chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026)

Toàn cảnh cuộc họp

Cuộc họp do bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở chủ trì, với sự tham dự của các Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn tỉnh Nghệ An; lãnh đạo xã Kim Liên. Cùng dự có bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện phòng thuộc Sở, lãnh đạo Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh và đạo diễn Binh Hùng.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trình bày chi tiết về kịch bản sử thi đương đại. Chương trình được xây dựng theo mạch cảm xúc mãnh liệt, không đi theo trình tự thời gian mà tập trung khắc họa hình tượng Bác Hồ qua ba chương lớn từ mạch nguồn Làng Sen đến hành trình 115 năm tìm đường cứu nước và sự vươn mình của thành phố mang tên Người.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Hồ Chí Minh, rạng rỡ tên vàng" được xây dựng dựa trên một tư duy sáng tạo đổi mới khi quyết định rũ bỏ cách kể chuyện theo trình tự thời gian thông thường để thay thế bằng một cấu trúc sử thi đương đại đầy cảm xúc. Ý tưởng văn học xuyên suốt của kịch bản lấy hình tượng hoa sen và mạch nguồn văn hóa xứ Nghệ làm gốc rễ, từ đó phóng chiếu hành trình vĩ đại của Người qua những không gian nghệ thuật bán thực cảnh đầy tính biểu tượng. Sự kết nối giữa mái tranh quê nội Làng Sen với Bến Nhà Rồng lịch sử không chỉ đơn thuần là sự tái hiện địa danh, mà là sự gắn kết giữa lòng biết ơn cội nguồn với khát vọng vươn tầm thế giới của một dân tộc. Toàn bộ kịch bản được vận hành như một dòng chảy không ngắt quãng, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa qua những màn trình diễn nghệ thuật đa tầng, giúp người xem cảm nhận được tinh thần Hồ Chí Minh vừa gần gũi vừa cao cả.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trình bày chi tiết về kịch bản

Chương trình được chia thành ba chương. Chương 1 mang tên Theo dấu chân Người, tập trung khai thác chiều sâu tâm linh và văn hóa thông qua những lời ru, tiếng hát dặm và không gian yên bình của làng quê Kim Liên, khẳng định chính mảnh đất này đã nuôi dưỡng một nhân cách lớn. Sang chương 2 với chủ đề Lời Người sáng mãi muôn đời, tinh thần sử thi được đẩy lên cao trào nhằm tôn vinh hệ giá trị tư tưởng và đạo đức của Bác như một kim chỉ nam cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước. Đến chương 3 mang tên Rạng rỡ Thành phố mang tên Người, kịch bản mở ra một không gian hiện đại và tràn đầy năng lượng, phác họa hình ảnh một TP. Hồ Chí Minh năng động, đổi mới và sáng tạo sau 50 năm vinh dự mang tên Bác, đồng thời khẳng định sự tiếp nối vững vàng của thế hệ hôm nay trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sức hấp dẫn của kịch bản còn nằm ở việc lồng ghép khéo léo giữa yếu tố truyền thống và công nghệ trình diễn đỉnh cao. Việc đưa các kỹ thuật hiện đại như trình chiếu ánh sáng Kinetic, màn hình LED ray trượt và âm nhạc bán cổ điển vào không gian bán thực cảnh không làm mất đi vẻ tĩnh lặng thiêng liêng của Làng Sen mà ngược lại, nó tạo nên một hiệu ứng thị giác hào sảng, giúp các thông điệp lịch sử trở nên sống động và dễ tiếp nhận hơn đối với công chúng trẻ. Sự tham gia phối hợp của lực lượng nghệ sĩ hùng hậu từ TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị tại Nghệ An chính là minh chứng cho sự đồng lòng, nhất trí trong việc hiện thực hóa một kịch bản giàu tính nhân văn, biến buổi lễ khai mạc thành một không gian văn hóa nghệ thuật tầm cỡ, ghi dấu ấn sâu đậm về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng Nhân dân và du khách.

Trong phần phân tích thiết kế, Đạo diễn Binh Hùng và ông Hà Quốc Cường - Giám đốc Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày một không gian biểu diễn bán thực cảnh đầy sáng tạo tại sân vận động Làng Sen. Sân khấu được kiến tạo với bố cục sàn diễn gợi hình cung đường đất nước, lấy cụm tượng đài "Bác về thăm quê" làm trung tâm thiêng liêng và sử dụng những biểu tượng hồn quê như khóm tre, ao sen để dẫn dắt câu chuyện. Điểm nhấn vượt trội của chương trình chính là việc ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại với hệ thống màn hình LED "Tứ Bình" vận hành trên ray trượt linh hoạt, kết hợp cùng bàn nâng liên hoàn và ánh sáng động Kinetic lần đầu tiên xuất hiện trên tầng không cao tại Làng Sen. Về phần âm nhạc, Giám đốc âm nhạc - Thạc sĩ Ái Cầm sẽ vận dụng khai thác tinh tế chất liệu dân ca Ví, Giặm làm điểm lắng cảm xúc, hòa quyện cùng dàn nhạc bán cổ điển và hợp xướng để tạo nên một tổng thể vừa sâu lắng vừa hào sảng.

Tại cuộc họp, các đại biểu và đại diện Hội đồng nghệ thuật tỉnh Nghệ An đã đóng góp nhiều ý kiến chuyên sâu nhằm hoàn thiện kịch bản, trong đó nhấn mạnh việc phải làm nổi bật được sự giao thoa văn hóa giữa hai địa phương nhưng vẫn giữ trọn linh hồn thiêng liêng của quê hương Bác. Các ý kiến góp ý tập trung vào việc tinh chỉnh hệ thống ngôn ngữ nghệ thuật, từ lời bình đến các hình ảnh biểu tượng trên sân khấu, sao cho vừa hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ trình diễn, vừa chuyển tải được sự tinh tế, sâu lắng của các làn điệu dân ca xứ Nghệ. Hội đồng nghệ thuật cũng đặc biệt lưu ý về việc lựa chọn các ca khúc và phối khí âm nhạc sao cho tạo được sự kết nối mạch lạc giữa tinh thần sử thi hào sảng với những khoảng lặng cảm xúc đầy tự hào về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

NSND Nguyễn An Ninh - Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, thành viên HĐNT tỉnh tham gia góp ý kịch bản

Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đã ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo của ê-kíp thực hiện đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đề nghị phía đối tác tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện kịch bản ở mức cao nhất. Bà khẳng định chủ đề xuyên suốt của chương trình sẽ mang tinh thần "Sen khởi tân khí", một ý niệm nghệ thuật mới mẻ nhằm khắc họa sức sống mãnh liệt của di sản Hồ Chí Minh trong dòng chảy của thời đại mới. Trên tinh thần đó, tên gọi của từng chương cũng như danh mục các ca khúc sẽ được rà soát và cân nhắc lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo tính thống nhất hoàn hảo với chủ đề tổng thể, tạo nên một bản hòa ca rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở VHTT&DL, chủ trì kết luận cuộc họp

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở cũng yêu cầu các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai các bước tiếp theo, từ dàn dựng kỹ thuật đến tập luyện lực lượng quần chúng tại địa phương. Mục tiêu cao nhất là biến kịch bản trên trang giấy thành một lễ khai mạc thực cảnh mãn nhãn, vừa đảm bảo tính chính trị trang trọng, vừa mang lại những trải nghiệm văn hóa nghệ thuật khó quên cho Nhân dân và du khách trong dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người. Sự đồng lòng và cầu thị giữa hai đơn vị trong việc điều chỉnh kịch bản theo định hướng "Sen khởi tân khí" hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo mới đầy khí thế cho Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026./.

Nguồn tin: vanhoanghean.com.vn