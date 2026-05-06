Cá chết trên sông Lam nghi do môi trường, không phải dịch bệnh

Chiều 6/5, ông Mai Hồng Phong – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An – cho biết đơn vị đã có báo cáo sơ bộ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh về tình hình cá nuôi lồng bè chết hàng loạt tại xã Anh Sơn.

Theo kiểm tra tại khu vực nuôi cá lồng trên sông Lam (đoạn qua thôn Kim Nhan 1), trước thời điểm xảy ra sự việc, vào chiều tối 3/5 xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc. Đến khoảng 5–7h sáng 4/5, nước sông chuyển màu vàng đục, không ghi nhận mùi lạ hay váng dầu mỡ.

Cùng thời điểm, cá nuôi trong lồng (trắm cỏ, trắm đen, cá leo, cá bọp, cá ngạnh…) đồng loạt bỏ ăn, nổi đầu rồi chết nhanh với tỉ lệ gần 100%. Cá chết nguyên con, màu sắc bình thường, nội tạng không xuất huyết, mang có vết nhầy. Đáng chú ý, cá tự nhiên trên sông cũng xuất hiện tình trạng nổi đầu, tấp vào bờ rồi chết. Đến khoảng 17h cùng ngày, hiện tượng này chấm dứt.

Người dân nuôi cá lo lắng khi cá nuôi chết chưa rõ nguyên nhân

Thống kê từ UBND xã Anh Sơn cho thấy có 13 hộ nuôi bị ảnh hưởng, với 19 lồng cá, tổng thiệt hại hơn 8,6 tấn. Sau đó hiện tượng tiếp tục xuất hiện tại khu vực hạ lưu thuộc khu vực xã Bạch Ngọc, và một số khu vực khác có mực nước thấp hơn.

Kết quả kiểm tra nhanh môi trường nước vào sáng 5/5 tại khu vực nuôi cho thấy các chỉ số cơ bản vẫn nằm trong ngưỡng phù hợp cho nuôi thủy sản nước ngọt (độ trong khoảng 40cm, pH 7,5, độ kiềm 110 mg/l, ô xy hòa tan khoảng 5 mg/l).

Tuy nhiên, căn cứ các biểu hiện thực tế như cá bỏ ăn, nổi đầu, chết nhanh trên diện rộng, không có dấu hiệu bệnh lý và ảnh hưởng cả cá tự nhiên, cơ quan chuyên môn nhận định cá chết có thể do chất lượng môi trường nước suy giảm đột ngột, như thiếu ô xy hòa tan hoặc tác động của khí độc.

Cá chết được người dân xã Anh Sơn (Nghệ An) vớt lên

Theo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An, đây là hiện tượng bất thường khi xảy ra trên đoạn sông có dòng chảy mạnh, diễn biến nhanh và chấm dứt trong thời gian ngắn. Trong khi đó, quá trình nuôi cá lồng tại địa phương từ năm 2009 đến nay chưa từng ghi nhận hiện tượng tương tự theo mùa.

Do toàn bộ cá nuôi trong lồng đã chết, việc xác định chính xác nguyên nhân gặp nhiều khó khăn. Cơ quan chuyên môn đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nguồn phát thải có thể gây ô nhiễm tại khu vực thôn Kim Nhan 1, đồng thời kiến nghị xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với nguồn gây ô nhiễm.

Trước mắt, các hộ dân được hướng dẫn thu gom, xử lý cá chết còn sót lại, vệ sinh lồng nuôi và tạm thời chưa thả nuôi trở lại cho đến khi môi trường nước ổn định.

Trước đó, hiện tượng cá chết được ghi nhận từ sáng 4/5 tại xã Anh Sơn và lan xuống một số khu vực hạ lưu sông Lam. Đến nay, chưa ghi nhận tình trạng tương tự tại khu vực thượng nguồn qua địa bàn xã Con Cuông.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn