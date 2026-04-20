Tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2026 và Công bố Quyết định Khu du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên vào ngày 16/5/2026

Tổ chức các hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2026 nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy giá trị văn hóa Làng Sen. Thông qua các hoạt động để tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Nghệ An với Nhân dân trong nước và quốc tế. Đồng thời, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp; xây dựng và khai thác các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với không gian trải nghiệm văn hóa, lịch sử, tâm linh trên quê hương Bác Hồ, từng bước cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Với chủ đề “Sen Khởi Tân Khí”, Lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh trong tháng 5/2026. Các hoạt động chính sẽ diễn ra tại xã Kim Liên, phường Trường Vinh và phường Thành Vinh.

Trong tháng 4, 5/2026, thông qua việc thiết kế bộ nhận diện lễ hội, tổ chức họp báo, tuyên truyền cổ động trực quan và mời các KOLs tham gia quảng bá du lịch quê Bác. Tiếp nối là các nghi lễ trang trọng gồm Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác, Đền Chung Sơn và Lễ rước ảnh Bác từ Khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen.

Sự kiện trọng tâm là Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và Công bố Quyết định Khu du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên sẽ diễn ra vào ngày 16/5/2026 tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên và được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV.

Sau khai mạc, tỉnh sẽ triển khai thí điểm chương trình Du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen” gồm các hoạt động: Đón khách tham quan ban đêm, xây dựng Tour đêm đặc biệt, tổ chức diễu hành đồng diễn Áo dài Sen và không gian “Chợ Quê” kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực. Song song với đó là các hoạt động triển lãm chuyên đề về hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Khu Di tích Kim Liên từ đầu tháng 5/2026. Cũng trong dịp này, các dự án trọng điểm như Đền Mẫu và giai đoạn 1 Khu Du lịch văn hóa tại xã Kim Liên dự kiến sẽ được khánh thành vào ngày 16/5/2026. Toàn bộ chuỗi sự kiện sẽ khép lại bằng Lễ bế mạc được tổ chức tại Sân vận động Làng Sen trong tháng 5/2026.

UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền Lễ hội Làng Sen chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026); tuyên truyền trên Thông báo nội bộ của tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông cho Lễ hội Làng Sen năm 2026 nhằm thúc đẩy thu hút khách du lịch.

UBND xã Kim Liên thực hiện trang trí, tuyên truyền tại địa phương, đặc biệt là các tuyến đường vào khu di tích và khu mộ bà Hoàng Thị Loan; phối hợp huy động lực lượng tham gia đoàn rước ảnh Bác, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian gắn với tuổi thơ của Bác. Đồng thời chủ trì tổ chức không gian “Chợ Quê”, diễu hành Áo dài Sen và đảm bảo trật tự trị an, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

UBND các xã, phường tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế của địa phương…

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn