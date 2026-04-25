Khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Doãn Hợp – Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Trần Đình Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về phía Quân khu 4, có đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân khu IV.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường, xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cho biết: Mảnh đất Xứ Nghệ "Non xanh nước biếc như tranh họa đồ” với nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và hệ sinh thái vô cùng đặc sắc, đa dạng: Từ các di tích "Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch mã, tứ Chiêu Trưng", đền thờ Hoàng đế Quang Trung, đền Vua Mai, đền Cuông, đình Hoành Sơn..., đến thác nước Sao va, Khe Kèm lãng mạn giữa chốn đại ngàn và Vườn Quốc gia Pù Mát với hệ sinh thái và động vật phong phú được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển của thế giới.

Về đây sẽ được thưởng thức những làn điệu dân ca Ví giặm - di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, thể hiện đậm nét tinh thần, cốt cách của Người Nghệ. Mảnh đất tự hào đã sinh ra nhiều bậc anh hùng, danh tướng, sỹ phu yêu nước, tiêu biểu là nhà cách mạng, nhà văn hóa kiệt xuất Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã "làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta". Mảnh đất ấy đã đi vào câu ca, lắng đọng lại trong tâm hồn bạn bè và du khách "Một Xứ Nghệ ân tình, Xứ Nghệ nên thơ". Tất cả đã hòa quyện để tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của miền quê thấm đẫm nghĩa đất tình người.

Trong bức tranh nhiều sắc màu ấy là sự nổi lên đầy sức sống, năng động, tràn trề sức trẻ của đô thị du lịch biển Cửa Lò - Hòn ngọc xanh xứ Nghệ đã được xướng tên trang trọng trên bản đồ du lịch biển Việt Nam. Đây là nơi thực sự hấp dẫn du khách bởi sự phát triển với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hệ thống khách sạn đa dạng, hiện đại và nhiều khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, sân golf cao cấp... Nổi bật là Thiên đường nghỉ dưỡng VINPEARL Cửa Hội, hệ thống Khách sạn Mường Thanh, Summer....; nơi đây còn là điểm kết nối thuận lợi với Kim Liên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; Làng Tiên Điền quê hương của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và các điểm, khu du lịch nổi tiếng khác của Xứ Nghệ và cả nước.

Trải qua 119 năm hình thành địa danh du lịch, Cửa Lò đang từng bước chuyển mình với nhiều thành tích được ghi nhận. Năm 2017, Tổ chức Du lịch thế giới đánh giá là một trong những bãi biển lý tưởng nhất Việt Nam; năm 2026, tiếp tục được trao tặng giải thưởng “Đô thị du lịch sạch ASEAN” tại Diễn đàn Du lịch ASEAN tổ chức tại Philippines.

Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Nghệ An đã luôn nỗ lực, không ngừng phấn đấu đạt mục tiêu “phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Nghệ An trở thành một trong những Trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ, là điểm đến hấp dẫn của cả nước”; trong đó xác định Cửa Lò là một trong những điểm đến du lịch trọng điểm của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026 với chủ đề “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy” thể hiện khát vọng và mong muốn cháy bỏng về một Cửa Lò trong tương lai mang tầm vóc mới, diện mạo mới, hiện đại xứng tầm với những gì mà thiên nhiên ban tặng, xứng với những nỗ lực của cán bộ và Nhân dân nơi đây trong suốt chặng đường qua; đồng thời là cơ hội để nhân lên tình yêu biển đảo thiêng liêng trong mỗi chúng ta; để trải nghiệm và khám phá biển xanh, cát trắng, nắng vàng, tình đất, tình người và bề dày lịch sử, văn hóa của Cửa Lò nói riêng và xứ Nghệ nói chung.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để du lịch tỉnh Nghệ An tiếp tục vững bước đi lên trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trao Quyết định “Cửa Lò - Đô thị Du lịch sạch ASEAN năm 2026” và Danh mục Quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Đền Mai Bảng”

Ngày 06/1/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định đưa di sản Lễ hội truyền thống đền Mai Bảng, phường Cửa Lò vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc khẳng định, vinh danh và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng cư dân ven biển Cửa Lò, cũng là niềm vinh dự, tự hào của tỉnh Nghệ An nói chung, phường Cửa Lò và cộng đồng chủ thể di sản Lễ hội đền Mai Bảng nói riêng.

Đoàn rước lễ hội Đền Mai Bảng Cửa Lò đặc sắc, ấn tượng

Chương trình nghệ thuật “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy” gồm 3 chương chính: “Cửa Lò - Miền trầm tích”, “Cửa Lò - Sóng thức miền xanh” và “Cửa Lò - Chạm sóng tương lai”. Nội dung xuyên suốt tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất biển Cửa Lò.

Tiết mục Thương lắm mô tê do NSND Hồng Lưu, Hà Myo và rapper Cao Đăng Hiếu biểu diễn

Đến với chương trình, khán giả được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng đa dạng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, từ diễn xướng dân gian, ca cảnh đến các ca khúc trẻ trung, sôi động… do nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn như NSND Hồng Lựu, ca sĩ Đông Hùng, Phương Mỹ Chi, Hà Myo, Hà Quỳnh Như,… đem đến một đêm diễn bùng nổ, đầy cảm xúc.

Năm 2026 là năm đầu tiên, Nghệ An tổ chức Festival du lịch Cửa Lò “Bốn mùa biển gọi”. Những ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm nay chính là niềm tin, là lời chào nồng hậu nhất gửi tới bạn bè bốn phương

Chương trình Festival du lịch Cửa Lò “Bốn mùa biển gọi” là chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch xuyên suốt, lần đầu được Nghệ An tổ chức nhằm quảng bá các điểm đến cùng các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất, con người xứ Nghệ đến du khách trong nước và quốc tế. Chuỗi hoạt động festival được tổ chức xuyên suốt năm 2026 với hàng loạt sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch - thương mại đặc sắc như: Giải marathon "Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc", giải thể thao bãi biển quốc gia, Carnaval biển Cửa Lò 2026, chương trình nghệ thuật dân gian Ví, Giặm; ra mắt sản phẩm du lịch "Cửa Lò không mùa đông", Hội chợ OCOP vùng miền Nghệ An; Carnaval biển Cửa Lò; Lễ hội ẩm thực Bắc Trung Bộ; đua mô tô nước quốc tế. Đây cũng là sự kiện Đô thị biển Cửa Lò chuyển mình sang du lịch 4 mùa.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn