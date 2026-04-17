Festival du lịch Cửa Lò: Bước đi mới của du lịch Nghệ An

Nghệ An sẽ tạo cú hích mới cho du lịch Cửa Lò bằng hoạt động "chuỗi" Festival năm 2026 kéo dài từ tháng 4-122026. Ảnh: Sách Nguyễn

Từ “chuỗi” Festival du lịch

Không còn là cách làm du lịch theo mùa vụ quen thuộc, năm 2026, Cửa Lò bước vào một cuộc “lột xác” đáng chú ý khi lần đầu tiên xây dựng mô hình “chuỗi” Festival du lịch kéo dài suốt 9 tháng, từ tháng 4 đến hết tháng 12. Đây không chỉ là sự thay đổi về quy mô, mà là bước đột phá trong tư duy phát triển từ “mùa nào thức nấy” sang một hệ sinh thái sự kiện liên hoàn, vận hành quanh năm.

Du lịch Cửa Lò kỳ vọng một bước chuyển mới khi lần đầu tiên địa phương này tổ chức Festival với chủ đề "Bốn mùa biển gọi". Ảnh: QA

Với 26 hoạt động lớn nhỏ được thiết kế theo từng giai đoạn, Festival Du lịch Cửa Lò 2026 mở ra một nhịp điệu mới cho du lịch biển Nghệ An. Mỗi mùa là một chủ đề, một sắc thái riêng: rực rỡ mùa hè, lắng đọng mùa thu và đầy trải nghiệm trong mùa đông. Cách làm này không chỉ kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà còn góp phần “giữ nhiệt” cho điểm đến, tránh tình trạng quá tải ngắn hạn rồi trầm lắng kéo dài như trước đây.

Điểm đáng chú ý là sự chuyển dịch từ đơn lẻ sang “chuỗi trải nghiệm”. Du khách đến Cửa Lò không chỉ tắm biển, mà có thể tham gia lễ hội ẩm thực, khám phá sản phẩm OCOP, hòa mình vào các giải thể thao biển, hay thưởng thức dân ca Ví, Giặm giữa không gian biển đêm. Những hoạt động tưởng chừng rời rạc nay được kết nối thành hành trình xuyên suốt, tạo nên giá trị cộng hưởng rõ rệt.

Đêm khai mạc với chủ đề “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy” không chỉ là điểm mở đầu, mà còn là lời khẳng định về hướng đi mới: lấy văn hóa làm nền, lấy trải nghiệm làm trung tâm. Từ đại nhạc cảnh tái hiện lễ hội cầu ngư đến màn pháo hoa rực rỡ, tất cả đều được dàn dựng công phu, tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu mùa.

Không dừng lại ở mùa hè vốn là “đặc sản” lâu nay, Festival tiếp tục kéo dài sức hút sang các mùa. Ngoài ra, còn tổ chức những sản phẩm mới như show Ví, Giặm trên biển, đua mô tô nước quốc tế, hay các lễ hội theo mùa như Halloween, Giáng sinh... Ảnh: ĐB

Không dừng lại ở mùa hè vốn là “đặc sản” lâu nay Festival tiếp tục kéo dài sức hút sang mùa thu với carnaval biển, lễ hội ẩm thực và các chương trình nghệ thuật dân gian. Đặc biệt, việc mạnh dạn đưa ra khái niệm “Cửa Lò không mùa đông” cho thấy quyết tâm phá vỡ “điểm nghẽn” lớn nhất của du lịch biển miền Trung: tính thời vụ. Ở đó, những sản phẩm mới như show Ví, Giặm trên biển, đua mô tô nước quốc tế, hay các lễ hội theo mùa như Halloween, Giáng sinh… không chỉ tạo thêm lý do để du khách quay lại, mà còn mở ra không gian sáng tạo cho ngành du lịch địa phương.

Đằng sau chuỗi hoạt động ấy là một chiến lược rõ ràng: xây dựng Cửa Lò trở thành đô thị du lịch sạch, thân thiện, an toàn và giàu bản sắc. Việc đón nhận danh hiệu “Du lịch sạch ASEAN” cùng với giá trị di sản của Lễ hội Đền Mai Bảng chính là những “chứng chỉ” quan trọng, góp phần nâng tầm thương hiệu.

Ông Trần Xuân Cường - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An cho rằng, không còn gói gọn trong mùa hè, festival được thiết kế thành chuỗi hoạt động xuyên năm, hướng tới “du lịch biển 4 mùa”, vừa kích cầu, vừa đa dạng trải nghiệm, giảm áp lực cao điểm và nâng hiệu quả khai thác hạ tầng. Nghệ An kỳ vọng đón hơn 5,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 5.400 tỷ đồng.

Đến cú hích mới cho du lịch bốn mùa

Dù sở hữu nhiều tiềm năng nổi trội, du lịch Nghệ An vẫn chưa khai thác hết lợi thế, khi bài toán “mùa vụ” tiếp tục là điểm nghẽn kéo dài. Thực tế cho thấy, mùa hè luôn trong tình trạng quá tải, đông đúc, trong khi mùa đông lại trầm lắng, thậm chí “đóng băng”. Không ít doanh nghiệp rơi vào cảnh “làm 3 tháng, nuôi 9 tháng”, hiệu quả khai thác hạ tầng thấp, doanh thu bấp bênh, nguồn nhân lực thiếu ổn định. Bức tranh du lịch vì thế chưa thực sự bền vững, chưa tương xứng với kỳ vọng.

Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu rõ ràng nhằm đưa Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ. Ảnh: ĐB

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu rõ ràng nhằm đưa Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, điều quan trọng không chỉ nằm ở tài nguyên, mà là cách tổ chức lại sản phẩm và thị trường du lịch.

Theo ông Trần Quốc Lâm - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Song Ngư Sơn (Nghệ An) muốn phát triển du lịch mùa đông cần bắt đầu từ một tư duy mới và hành động quyết liệt. Các địa phương không thiếu tiềm năng, nhưng đang thiếu sự liên kết và cách làm đủ mạnh.

Giải pháp đặt ra là tái cấu trúc toàn diện sản phẩm du lịch theo hướng đồng bộ, tăng cường liên kết vùng thực chất, xây dựng các chương trình kích cầu chung, đồng nhất về sản phẩm và giá, kết nối chặt chẽ giữa lữ hành, lưu trú, vận chuyển. Cùng với đó là việc hình thành các tour tuyến quanh năm, xây dựng thương hiệu “mùa đông Bắc Trung Bộ”, tổ chức sự kiện vào mùa thấp điểm và đẩy mạnh marketing theo mùa. “Mùa đông không phải là khoảng lặng, mà là cơ hội để tạo khác biệt”, ông Lâm nhấn mạnh.

Thời điểm này, chính quyền phường Cửa Lò (Nghệ An) đang chuẩn bị các khâu cuối cuối cùng cho lễ hội Festival Cửa Lò năm 2026. Trong đó, có hệ thống các điểm tắm tráng được đầu tư khang trang, rộng rãi. Ảnh: ĐB

Ở góc nhìn địa phương, Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An cho rằng, du lịch Nghệ An hiện vẫn phụ thuộc lớn vào mùa biển. Khi mùa hè khép lại, hoạt động du lịch gần như chững lại, kéo theo công suất phòng giảm, doanh thu sụt giảm, trong khi hạ tầng đầu tư lớn chưa được khai thác hiệu quả.

Từ thực tiễn đó, bà Hà gợi mở hướng phát triển du lịch quanh năm dựa trên đa dạng hóa sản phẩm: từ du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh, lễ hội, đến sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng, nghỉ dưỡng biển, hay du lịch công vụ, MICE, thể thao. Mỗi loại hình đều có thể thiết kế thành các chuỗi hoạt động xuyên suốt trong năm, nếu được tổ chức bài bản và có sự đồng hành của chính quyền trong chính sách, hạ tầng và xúc tiến.

Chợ mức nháy Cửa Lò thu hút khách du lịch vào ban đêm. Ảnh: ĐB

“Không có mùa thấp điểm, chỉ có điểm đến chưa đủ hấp dẫn”, nhận định này không chỉ là trăn trở, mà còn là lời gợi mở cho một hướng đi mới. Khi tư duy được thay đổi, cách làm được đổi mới và liên kết được thúc đẩy thực chất, du lịch Nghệ An hoàn toàn có thể tạo ra cú hích mới để “bốn mùa đều là mùa du lịch”.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn