UBND tỉnh rà soát công tác tổ chức Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026

Quang cảnh cuộc họp

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 18/3/2026 của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026 với chủ đề “Bốn mùa biển gọi”. Đến thời điểm hiện tại, các nội dung chuẩn bị cơ bản được triển khai đồng bộ, đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND phường Cửa Lò và các ngành liên quan nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ Festival.

Kịch bản chương trình khai mạc với chủ đề “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy” đã được xây dựng, hoàn thiện và thống nhất về nội dung, nghệ thuật. Chương trình dự kiến có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, MC nổi tiếng, kết hợp trình diễn nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa phục vụ nhân dân, du khách.

Công tác thiết kế nhận diện Festival được triển khai bài bản với hệ thống pano, banner, backdrop, ấn phẩm truyền thông và nền tảng số. Sân khấu khai mạc dự kiến đặt tại Quảng trường Bình Minh, với khoảng 500 ghế đại biểu và 2.500–3.000 chỗ ngồi phục vụ người dân, du khách.

Song song đó, các phương án hậu cần, lễ tân, đón tiếp đại biểu Trung ương và các địa phương cũng đang được chuẩn bị chu đáo. Đến nay, Công an tỉnh đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông phục vụ sự kiện.

Sở Y tế đã chuẩn bị lực lượng cấp cứu, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp triển khai kế hoạch bắn pháo hoa. Ngành Điện lực lên phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định, cũng như đã có phương án dự phòng. Báo chí, phát thanh – truyền hình đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc.

Chủ tịch UBND phường Cửa Lò Cao Minh Tú phát biểu

UBND phường Cửa Lò đã và đang tập trung chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng du lịch, xây dựng các điểm tắm tráng, trồng cây xanh, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho mùa du lịch 2026.

Công tác truyền thông được triển khai đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số. Buổi họp báo công bố Festival tổ chức ngày 02/4/2026 đã thu hút đông đảo cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự.

Thông tin về Festival đang được lan tỏa mạnh mẽ trên báo chí, truyền hình, mạng xã hội (Facebook, TikTok…), góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Festival Du lịch Cửa Lò 2026 không chỉ dừng lại ở Lễ khai mạc mà còn bao gồm chuỗi hoạt động phong phú kéo dài suốt năm, chia theo các mùa. Cụ thể, mùa hè rực rỡ với các sự kiện nổi bật như: Lễ phát động bảo vệ môi trường biển, giải Marathon “Hành trình theo chân Bác”, hội chợ OCOP, lễ hội hè, các giải thể thao bãi biển…

Mùa thu sôi động với Carnaval biển Cửa Lò, lễ hội ẩm thực Bắc Trung Bộ, các giải thể thao và sự kiện văn hóa lớn. Mùa đông trải nghiệm với các sản phẩm du lịch mới, lễ hội Halloween, Noel và các sự kiện du lịch biển độc đáo.

Ngoài ra, nhiều hoạt động quy mô lớn dự kiến tổ chức như chung kết cuộc thi Hoa hậu, các show thực cảnh, lễ hội văn hóa – nghệ thuật, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành kết luận cuộc họp

Qua nghe báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phường Cửa Lò và một số nội dung, phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đánh giá: Đến nay, công tác chuẩn bị cho Festival Du lịch Cửa Lò 2026 đang được triển khai đúng kế hoạch, với sự vào cuộc tích cực của các Sở, ngành và địa phương.

Festival Du lịch Cửa Lò 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch Nghệ An, góp phần quảng bá hình ảnh biển Cửa Lò năng động, thân thiện và hấp dẫn du khách bốn mùa.

Sự kiện lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là hoạt động mở đầu cho chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026 – 2030, hướng tới mục tiêu tạo bước khởi sắc mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ, bài bản của UBND phường Cửa Lò, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các Sở, ngành liên quan trong công tác chuẩn bị.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chương trình phải đảm bảo tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo tầm cỡ của sự kiện lớn, có sức lan tỏa, đồng thời thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa con người xứ Nghệ và những điểm đặc trưng riêng của du lịch Cửa Lò, đặc biệt là định hướng phát triển “Cửa Lò bốn mùa”.

Các Sở, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ với UBND phường Cửa Lò để tổ chức sự kiện chu đáo, trang trọng, đúng quy chuẩn khánh tiết; kiểm soát an ninh theo đúng quy định.

Về công tác chuẩn bị hạ tầng và dịch vụ, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong triển khai các hoạt động gian hàng, dịch vụ và vệ sinh môi trường. Đồng thời yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An khẩn trương hoàn thiện hạ tầng du lịch, hạ tầng giao thông, đảm bảo phục vụ tốt cho sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 185/KH-UBND của UBND tỉnh, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Cửa Lò chuyên nghiệp, hấp dẫn và thân thiện.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn